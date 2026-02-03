La Càtedra d’Esport i Educació Física–Centre d’Estudis Olímpics de la UdG promou formació en perspectiva de gènere
Ho fa a través del FEMCoach, un projecte Europeu Erasmus+ Esport iniciat el 2023 en el que hi participaran 35 entrenadores internacionals, dues d’elles banyolines
La Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics (CEEF – CEO) de la Universitat de Girona (UdG), institució creada el 2005 en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles, inicia aquest 2026 amb la voluntat de consolidar-se com a referent en la formació de formadors pel desenvolupament motor i la iniciació esportiva, prenent la ciència com a fonament de base.
Agafant com eix vertebrador el projecte FEMCoach aquest 2026, les activitats en les que participarà la Càtedra CEEF - CEO giraran al voltant de l’esport i gènere. El FEMCoach és un projecte Europeu Erasmus+ Esport que va sorgir el 2021 durant el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica Esportiva, si bé no va ser fins el 2023 que es va posar en marxa la investigació.
La directora de la Càtedra, Raquel Font, destaca que “a través d’un grup d’experts internacionals, durant aquests dos anys s’ha treballat per definir un estat de la qüestió de l’entrenament en dones a nivell internacional, i concretar un curs de formació que es va iniciar el setembre de 2025 i en el que hi participen 35 entrenadores internacionals, entre elles cinc catalanes, dues de les quals banyolines, que finalitzarà el setembre d’aquest any”.
El FEMCoach finalitzarà el pròxim 7 i 8 de setembre d’aquest any a Banyoles, amb la presència de totes les entrenadores i el professorat del curs. Serà un Seminari també obert a tots els entrenadors i entrenadores del territori i en el que des de la Càtedra estan convençuts que serà una "oportunitat única" per crear una xarxa internacional d’entrenadores amb una "mirada i una formació molt consistent".
En aquesta línia, durant el 2026 la CEEF-CEO anirà fent recerca, formació i divulgació de coneixement sobre esport per a joves amb perspectiva de gènere. Una d’aquestes activitats serà la coordinació dels diàlegs esportius, conjuntament amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany que s’inicia, precisament, aquest dijous. Encara en l’àmbit formatiu, també es coordinaran i s’impartiran dos cursos en línia (webinars) en el context de l’entrenament saludable per a noies joves esportistes, que es faran al març i a l'abril.
Per altra banda, en l’aspecte de divulgació, participaran en la Xarxa del Consejo Superior de Deportes RedTrip, focalitzat en la prevenció de lesions de llarga duració per a joves, dones i esportistes; també formaran part de la Xarxa del Centre d’Estudis Olímpics del COE; així com participaran en la jornada ‘Despertem Vocacions’, que organitza la Universitat de Girona entorn del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, amb la conferència ‘Cossos en Moviment. Què ens diu la ciència sobre sexe, gènere i motricitat’, que es farà el pròxim 11 de febrer. Per últim, al març es presentarà ‘Sigues curiós. Mou el cos’, un conte per a infants ideat i escrit per membres i col·laboradors de la Càtedra.
Més enllà d’aquestes activitats enfocades en l’àmbit d'esport i gènere, un any més des de la Càtedra s’impulsa el projecte ‘Culturaesportitza’t’, dirigit als estudiants de secundària dels instituts de Banyoles, amb l’objectiu de posar en relleu el paper de la dona al llarg de la història dels Jocs Olímpics. També es tornarà a participar en la Jornada d’Esport Adaptat i Inclusiu que organitza la Diputació de Girona. Font també avança que es vol recuperar el projecte Ambaixadors Olímpics i que es vol actualitzar i digitalitzar el recorregut Itinerari Olímpic que hi ha a Banyoles.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, destaca que “des de l’Ajuntament creiem molt en aquest altre camp de l’esport i de l’educació física, centrat en la formació i la investigació, i és que sense la tasca que porten a terme des de la Càtedra, segurament, no tindríem tots aquests esportistes d’elit”.
Raquel Font, que fa poc més d’un any que està al capdavant de la CEEF – CEO, valora positivament aquest període remarcant que “hem seguit una estela continuista que havia deixat Víctor López Ros donant vida als projectes emblemàtics de la Càtedra d’Esport i Educació Física- Centre d’Estudis Olímpics i reforçant els vincles amb les institucions més properes”.
