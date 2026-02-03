El Consorci de les Gavarres aprova el Pla Estratègic 2026-2029 amb 218 objectius operatius
També s’ha aprovat el reglament d’ús de la finca de Can Vilallonga i l’adhesió del Consorci al Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN) de la Diputació de Girona
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona ha aprovat, per unanimitat, el Pla Estratègic 2026-2029, el document que ha de guiar la gestió de l’Espai Natural Protegit de les Gavarres durant els pròxims quatre anys.
El nou Pla s’ha elaborat a partir de la revisió del Pla 2021-2025, que incloïa 92 objectius operatius i 181 mesures, amb un grau d’assoliment del 56 % complet, un 23 % parcial i un 21 % pendent. Aquest exercici d’avaluació ha permès ajustar i redefinir les prioritats del nou període.
El document segueix el model comú de planificació dels espais naturals protegits de Catalunya, promogut per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i s’estructura en 17 objectius generals agrupats en 7 eixos estratègics: natura; cultura; coneixement; desenvolupament local; ús públic i social; educació, voluntariat i comunicació, i gestió i administració.
El pla concreta 218 objectius
A partir d’aquest marc, i amb el suport tècnic de la consultora ambiental Natura Montfred, el Pla concreta 218 objectius operatius, adaptats a la realitat del massís de les Gavarres, amb indicadors i mesures associades per garantir-ne el seguiment i l’avaluació. El document s’ha treballat de manera participativa a través de les taules temàtiques del Consorci i el Consell de Cooperació.
En l’àmbit de la natura, el Pla posa èmfasi en la conservació i restauració dels ecosistemes, l’adaptació al canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat, amb actuacions sobre la gestió forestal, la restauració fluvial, el control d’espècies invasores i la millora de la resiliència dels boscos. Pel que fa a la cultura i el paisatge, es reforça la protecció i la divulgació del patrimoni material i immaterial com a element clau de la identitat del massís. L’eix de coneixement aposta per millorar els sistemes de seguiment, la recerca i la generació de dades sobre els valors naturals i socials de l’espai.
En l’àmbit de desenvolupament local sostenible, les actuacions se centren en l’aprofitament sostenible dels recursos naturals amb mesures orientades a impulsar models agraris i forestals respectuosos, donar suport al sector primari i afavorir la comercialització de productes locals. En relació amb l’ús públic i social, es plantegen accions per ordenar les activitats, regular els accessos i evitar la massificació, per tal de garantir l’equilibri entre l’ús social i la preservació del territori. Els eixos d’educació, sensibilització i comunicació inclouen un ampli conjunt d’accions, que inclouen la promoció i consolidació del programa d’activitats educatives, la creació de nous recursos didàctics, la promoció d’activitats per a diferents públics, el voluntariat, la inclusió i l’accessibilitat, així com una comunicació institucional coherent, actualitzada i propera.
Finalment, en l’eix de gestió i administració el Pla se centra a enfortir la governança, l’eficiència interna i la gestió pressupostària, documental i de recursos humans.
Un nou reglament per Can Vilallonga
En la mateixa sessió, el Consell Plenari va aprovar el Reglament d’ús de la finca de Can Vilallonga, a Cassà de la Selva, i l’adhesió del Consorci al SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) de la Diputació de Girona, i va informar dels treballs en curs per a la modificació dels estatuts, que han de permetre l’ampliació de l’àmbit de gestió, amb la incorporació de l’Espai Natural Protegit del Massís de Cadiretes. Es preveu sotmetre aquestes modificacions a aprovació inicial en el proper Consell Plenari, previst per al mes de març.
