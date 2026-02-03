L'Idibgi presenta dimarts vinent el llibre divulgatiu sobre el cor
L'acte es farà al centre cultural El Foment amb la presència de les autores, així com del cardiòleg i investigador Dr. Ramon Brugada, i també inclourà una signatura d’exemplars
El centre d'investigació organitza una jornada de portes obertes a la població el dijous 12 de febrer
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) presentarà el pròxim dimarts 10 de febrer el conte Tam-tam de divulgació científica sobre el cor amb les seves autores, la dibuixant Pilarin Bayés i l’escriptora Cristina Masanés. L’acte tindrà lloc a les 18 h a l’Escola d’El Foment de Girona.
El conte Tam-tam (editorial Llibres del Segle) apropa als més menuts quines són les funcions del cor, com alimenta cada racó del cos i explica la diversitat de vides. L’obra és una iniciativa de l’Idibgi que busca despertar l’interès pel cos humà entre els infants, amb l’objectiu de fomentar una primera curiositat per la biomedicina.
Es tracta del tercer conte divulgatiu impulsat per l’Idibgi, tots ells dibuixats per la Pilarin Bayés i escrits per diferents autors de renom, que el centre de recerca ha pogut impulsar gràcies a l’Ajut de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI). Els volums anteriors van tractar les malalties respiratòries i la neurodegeneració.
A la presentació del conte hi participaran Cristina Masanés i Pilarin Bayés, així com també el Dr. Ramon Brugada, cap del grup de Genètica Cardiovascular de l’Idibgi i també cap del servei de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina. El Dr. Brugada va assessorar la creació del conte des de la vessant científica. Un cop acabat l’acte, les autores signaran exemplars a tothom qui ho vulgui.
Jornada de portes obertes
La presentació del conte s’emmarca en la Setmana de la Dona i la Nena a la Ciència, un programa d’activitats impulsat per l’Ajuntament de Girona per conscienciar i contribuir a la igualtat i la participació plena de les nenes i les dones en la ciència i la tecnologia.
En aquest context, l’Idibgi també organitza una jornada de portes obertes el dijous 12 de febrer a la tarda a la seva seu del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. L’activitat permetrà visitar els laboratoris a través d’un recorregut guiat i conèixer de primera mà la recerca que duen a terme una desena de grups de recerca de l’institut, explicada pel mateix personal investigador. L’activitat és gratuïta però, per poder assistir-hi, és necessari inscriure’s a l’activitat a través de la pàgina web de l’Idibgi, ja que l’aforament és limitat.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- El terratrèmol de la Candelera
- Alarma Ter Stegen: el porter podria patir una lesió greu