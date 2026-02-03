Olot viurà una gran festa amb la Rua de Carnaval el 21 de febrer
Més de 1.000 persones participaran en la Gran Rua de Carnaval d’Olot el 21 de febrer, amb activitats que s’allargaran fins al diumenge 22 de febrer.
Olot es prepara per acollir la Gran Rua de Carnaval el dissabte 21 de febrer amb més de 1.000 participants. Les activitats començaran el 20 de febrer i s’allargaran fins al diumenge 22 de febrer, amb una gran varietat d’actes per a tots els públics.
Olot es tornarà a engalanar per viure una nova edició del Carnaval d’Olot, una de les festes més esperades de la ciutat. El dissabte 21 de febrer, a partir de les 17 h, tindrà lloc la Gran Rua de Carnaval, que recorrerà els carrers d’Olot fins a la Plaça Clarà, on es farà el concurs de carrosses i comparses. Amb més de 1.000 persones participants, la desfilada inclourà colles d’Olot, la Garrotxa i altres zones de Catalunya.
El Centre d’Iniciatives Turístiques (CIT), organitzador de l’esdeveniment, ha programat una sèrie d’activitats que arrencaran el divendres 20 de febrer, amb l’acte inaugural al Teatre Principal, i es tancaran el diumenge 22 amb el 9è concurs de poesia eròtica d’Olot. Un dels moments més destacats serà la retransmissió en directe de la Gran Rua per part d’Olot Televisió, per a aquells que no poden assistir-hi presencialment.
Els Reis del Carnaval
Els Reis del Carnaval d’aquest any, en Marc Torras i Isa Torrent Domènech, van ser escollits en un acte al Casal Marià, ple de gom a gom, i representaran l’esperit festiu i irreverent de la festa.
El cartell d’aquesta edició, creat pel dissenyador Xevi Colomer, retrata la vitalitat de la celebració amb un dimoni caminat cap a la festa, sota un fons de colors vius i l’escut d’Olot.
A més de la Gran Rua, el dissabte 21 se celebrarà el sopar de penyes al Pavelló Firal, amb un lliurament de premis del concurs de carrosses i comparses.
Amb aquesta programació, el Carnaval d’Olot es confirma com una de les festes més importants de les comarques gironines, amb un gran nombre d'activitats que atrauran tant als residents com als visitants.
