El PSC de Ripoll denuncia "l'estat de degradació" del pavelló vell i la piscina municipal
Els socialistes alerten que "les filtracions d’aigua quan plou són indignes d’uns equipaments esportius de la capital comarcal" i insten l’alcaldessa a activar els cofinançaments necessaris
El grup municipal del PSC de Ripoll ha fet públic un vídeo a les seves xarxes socials per denunciar el "mal estat de les cobertes del pavelló municipal vell i de la piscina", una situació que, segons expliquen els socialistes, es fa especialment evident cada vegada que plou i que provoca filtracions d’aigua a l’interior dels equipaments.
El PSC alerta que aquesta situació obliga a "col·locar galledes i palanganes per recollir l’aigua dels degoters", unes imatges que consideren "indignes" d’uns equipaments esportius públics i que "evidencien un estat de degradació que s’arrossega des de fa massa temps". “No estem parlant d’un fet puntual, sinó d’un problema estructural que afecta el dia a dia de clubs, esportistes i usuaris” assenyalen.
"És absolutament indigne"
Els socialistes recorden que recentment el Consell Català de l’Esport ha concedit una subvenció de 319.000 euros per començar a fer una primera actuació en aquests equipaments. Tot i això, adverteixen que aquesta ajuda, per si sola, "no és suficient per resoldre el problema de fons si no va acompanyada d’un compromís clar del govern municipal". El portaveu del PSC de Ripoll, Enric Pérez, ha estat clar: “És absolutament indigne que els ciutadans de Ripoll hagin de veure com, quan plou, els equipaments esportius municipals s’omplen de galledes per recollir l’aigua. Això no està al nivell que mereix una capital de comarca ni les persones que en fan ús cada dia”.
En aquest sentit, Pérez ha instat l’alcaldessa a actuar amb urgència i responsabilitat: “Ara que hi ha una subvenció sobre la taula, el que cal és que l’Ajuntament busqui els cofinançaments que siguin necessaris i no perdi més temps. Cal actuar de manera immediata per acabar amb aquest estat de degradació”. Els socialistes defensen que el manteniment i la dignificació dels equipaments esportius ha de ser una prioritat política, "especialment en una vila amb una forta activitat esportiva i associativa com Ripoll". “Els equipaments esportius no són un luxe, són un servei públic essencial per a la salut, la cohesió social i la qualitat de vida del municipi” remarquen.
Finalment, el PSC de Ripoll reclama al govern municipal que "deixi de mirar cap a una altra banda i assumeixi la seva responsabilitat". “Els ciutadans no es mereixen uns equipaments en aquest estat. El que està en joc és la dignitat dels serveis públics i el respecte cap a les persones que utilitzen el pavelló i la piscina cada dia”, ha conclòs Enric Pérez.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida