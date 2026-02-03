Resolts 10 robatoris en aparcaments de Girona i Besalú: 50.000 euros en material audiovisual en un dels fets
La Policia Municipal deté tres homes després de l’últim robatori i els Mossos els atribueixen la resta de casos
Els Mossos d’Esquadrahan resolt 10 robatoris a l’interior de vehicles comesos en aparcaments de Girona i Besalú des de finals de novembre, després de la detenció per part de la Policia Municipal de tres homes a Girona, de 22 a 27 anys, tots tres amb antecedents, com a presumptes autors d’un robatori amb força.
La investigació es va iniciar el 29 de novembre del 2025, quan es va tenir coneixement de dos vehicles saquejats al passeig Fora Muralla, a Girona. Pocs dies després, el 3 de desembre, es van registrar dos robatoris més: un a l’aparcament del passeig de la Copa i un altre a la zona de la Font de l’Abat. Els agents van relacionar els fets i, amb la col·laboració ciutadana, van identificar un vehicle que podria estar-hi implicat.
El 12 de desembre, els lladres van tornar a actuar i van saquejar una furgoneta estacionada al pàrquing d’un restaurant, d’on es van endur material audiovisual valorat en uns 50.000 euros. Ja el 19 de gener del 2026, hi va haver un altre robatori en un aparcament d’hotel: tres homes, aprofitant que una parella feia el check-in, van trencar el vidre d’un vehicle i van sostreure les maletes. L’endemà, es va denunciar un nou robatori en un pàrquing d’un restaurant de Girona, amb material valorat en uns 16.000 euros.
Amb vehicles llogats
Els Mossos asseguren que havien constatat que es tractava del mateix grup i que actuaven amb vehicles llogats, cosa que dificultava la localització. També havien identificat els tres sospitosos.
El darrer robatori és el que va permetre les detencions: va ser el 27 de gener al pàrquing del passeig de la Copa de Girona, on van trencar el vidre d’un turisme i van endur-se objectes de l’interior. Poc després, agents de la Policia Municipal de Girona van localitzar el vehicle a la rambla Xavier Cugat. En l’escorcoll van trobar els objectes sostrets i van detenir els tres homes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Els autors, segons la policia, eren els mateixos que els Mossos investigaven pels robatoris anteriors a la ciutat.
Els mateixos, a Besalú
Paral·lelament, la unitat d’investigació d’Olot indagava tres robatoris a l’interior de vehicles a Besalú, comesos els dies 11 i 12 de desembre del 2025: dos en aparcaments públics i un en el pàrquing d’un restaurant. Després d’analitzar indicis, la investigació va concloure que els detinguts a Girona també en serien els autors, i se’ls atribueixen aquests tres fets.
