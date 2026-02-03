Ripoll avisa de sancions de 750 euros per deixar escombraries a les papereres
Ha posat cartells advertint que les bosses s’han de dipositar als contenidors per la reiteració en el seu mal ús
L'Ajuntament de Ripoll ha situat cartells a diferents papereres del municipi, advertint que no s’hi han de dipositar bosses d’escombraries, i que les sancions pels infractors poden arribar fins als 750 euros segons l'ordenança de civisme i convivència ciutadana.
L’avís s’ha produït per la reiteració en una mala pràctica que segons va explicar l’alcaldessa Sílvia Orriols en l’últim plenari municipal “es produeix sobretot al carrer Tallaferro” un dels més propensos a l’incivisme perquè queda entre altres vials més concorreguts del barri vell.
Treballadors municipals estan intentant identificar a les persones que "gairebé diàriament" fan aquest mal ús. El costum de deixar bosses d’escombraries a les papereres, impedeix que s’hi pugui llençar res més, a banda de l'impacte visual que produeix. Els cartells avisen que cal deixar les bosses en els contenidors que hi ha arreu del poble.
Una altra problemàtica pel que fa a la neteja són els xiclets que queden adherits a terra. Orriols va explicar que estan buscant mètodes per treure’ls, però que després d’una prova pilot amb una màquina, es van adonar que abans desgastaven el terra que no pas aconseguien arrencar la goma del xiclet.
En tot cas va informar que buscaran en fires a les quals assisteixen si hi ha alguna altra fórmula efectiva per desenganxar-los. L’alcaldessa va assenyalar els espais propers als establiments de 24 hores o bé els que tanquen més tard, com els més afectats per aquesta situació.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida