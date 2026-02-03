Sis gironins reben una beca per preparar les oposicions a jutge, fiscal o lletrat a Catalunya
Cobraran 1.184 euros al mes durant quatre anys per dedicar-se a afrontar les proves
Sis graduats en Dret formats a la Universitat de Girona (UdG) han estat seleccionats per rebre una beca que els permetrà dedicar-se de manera gairebé exclusiva a preparar les oposicions de judicatura, fiscalia o lletrat de l’Administració de Justícia a Catalunya. Són veïns de Palafrugell, CelràLloret de MarAnglèsCaldes de Malavella i Vilablareix, i formen part del grup de 48 becats a tot Catalunya.
L’ajut l’ha resolt el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), dependent del Departament de Justícia, amb una convocatòria que preveia 50 beques (20 per a judicatura, 20 per a fiscalia i 10 per al cos de lletrats), però dues de la línia de lletrats han quedat desertes per renúncia. En total s’hi van presentar 118 sol·licituds.
Cada beneficiari cobrarà 1.184 euros mensuals durant quatre anys (del 2026 al 2029), una fórmula que busca alleugerir el cost d’unes oposicions llargues i exigents, sovint marcades per la dependència d’estalvis o suport familiar. El programa suposa una inversió global de 2,84 milions d’euros.
Les dades del mateix CEJFE reflecteixen, a més, un canvi de perfil: el 77% dels becats són dones (37 dones i 11 homes), una proporció que es repeteix tant en judicatura i fiscalia com en lletrats. La mitjana d’edat se situa en 25,5 anys, amb edats que van dels 22 als 34.
Pel que fa al mapa territorial, Girona concentra els sis únics beneficiaris de la demarcació (un 12% del total), mentre que Barcelona n’aporta 29, Lleida 8 i Tarragona 5. En el conjunt del país, els becats resideixen en 33 municipis de 16 comarques, i més de tres de cada quatre viuen fora de la capital.
Els seleccionats tenen, en general, un expedient alt: la nota mitjana del grau és de 7,8, i més de la meitat supera el 8. Gairebé la meitat han passat per pràctiques en oficines judicials i més d’un quart ja han superat alguna prova oficial d’oposició.
L’acte de recepció dels becats es va fer dilluns 2 de febrer al CEJFE. El conseller Ramon Espadaler va defensar que les beques permeten afrontar les oposicions sense dependre de recursos propis i així evitar que es perdi talent per motius econòmics. També va remarcar que busquen impulsar vocacions judicials arrelades a Catalunya per afavorir més estabilitat i un millor servei, amb professionals que coneixen la llengua i el dret propi, informa el departament de Justícia en un comunicat.
