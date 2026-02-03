El vent fa caure arbres en vies de la Selva i el Gironès i activa els Bombers
Els efectius també han actuat a Hostalric per una xemeneia que ha perdut elements
El vent ha deixat un degoteig d’incidències a les comarques gironines durant la nit i la matinada. Segons han informat els Bombers, des de les nou del vespre de dilluns i fins aquest dimarts a les vuit del matí han fet 10 serveis, sobretot a la Selva interior, per retirar elements caiguts en vies i camins.
La majoria d’actuacions (8 de 10) s’han concentrat a la Selva, amb avisos a Maçanet de la Selva, Massanes, Riudarenes, Hostalric -on una xemeneia ha perdut elements-, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Julià de Llor i Bonmatí. Les dues intervencions restants han estat al Gironès, a Bescanó.
Les ratxes s’han fet notar especialment al voltant del Montseny i la Selva: a Santa Coloma de Farners s’ha registrat una ratxa màxima de 51,1 km/h i a Viladrau s’ha arribat als 57,2 km/h, segons dades del Meteocat.
