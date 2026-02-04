Les Ecovies del Consorci de les Vies Verdes registren un 12,8% més d’usos el 2025
El nombre de registres ha arribat a superar el milió dos-cents mil, gràcies en gran part als nous comptadors instal·lats a les rutes
Aquest any el nombre d’usos registrat a les vies verdes ha experimentat un creixement notable, amb un augment del 12,8 % dels registres. La distribució dels usos es reparteix entre el 60 % d’usos a peu i el 40 % dels usos en bicicleta.
Els 727.640 usos a peu registrats el 2025 evidencien un creixement respecte als usos en bicicleta, que s’estabilitzen al llarg de l’any per la seva forta consolidació com a hàbit quotidià, i un creixement dels usos de proximitat, especialment a les rutes amb una forta integració urbana. Les rutes del Carrilet II Nord i Carrilet I Nord concentren una part molt significativa d’aquests usos, amb un volum molt elevat i relativament estable al llarg de l’any.
Pel que fa a la bicicleta, el 2025 s’han comptabilitzat 490.997 usos, amb una estacionalitat marcada, ja que es registren els valors més elevats durant els mesos d’estiu. El Carrilet II Nord es consolida com el principal eix ciclista de la xarxa, seguit d’itineraris com el Tren Petit i la Ruta del Ferro i del Carbó, especialment vinculats a l’oci i al turisme. Les dades mostren un petit descens, del 43 % dels registres el 2024 fins al 40 % del 2025.
Com a novetat aquest any, s’han incorporat nous comptadors al territori, concretament a la via verda del Carrilet, a la nova via temàtica de l’Alt Ter i a les vies temàtiques del Tren Pinxo i del Camí Ral. Aquests nous comptadors han registrat des que es van instal·lar 175.635 usos en total als diferents punts de les rutes.
L’anàlisi del comportament temporal mostra diferències clares entre ciclistes i vianants. L’ús de la bicicleta augmenta notablement els caps de setmana i durant els períodes vacacionals i reforça el seu caràcter recreatiu i turístic. En canvi, els usos a peu es distribueixen de manera més regular al llarg de la setmana, fet que apunta a un ús més vinculat a la mobilitat quotidiana i al lleure de proximitat.
El Carrilet II Nord continua sent l'eix ciclista més important
Pel que fa a les rutes, destaquen la Ruta del Carrilet I Nord i la Ruta del Tren Petit, que aglutinen gran part dels usos totals, tot i que presenten perfils diferents: la primera amb un predomini clar de vianants i la segona amb un ús molt equilibrat entre els usos a peu i en bicicleta.
Les Ecovies de Girona – Consorci de les Vies Verdes, organisme de la Diputació de Girona - continuen consolidant-se com una infraestructura clau per a la mobilitat activa, el lleure i el cicloturisme a les comarques gironines. La comparació amb l’any 2024, realitzada sobre les rutes amb dades completes, mostra una evolució estable del conjunt de la xarxa, amb un lleuger increment dels usos a peu i una estabilització dels desplaçaments en bicicleta.
