Entitats del Ripollès demanen a Salut "no trencar" la comarca en el nou mapa sanitari
Aquest dimecres s'ha llegit un manifest on demanen més recursos per a l'Hospital de Campdevànol i als CAP
Representants de diferents entitats i associacions del Ripollès s'han concentrat aquest dimecres davant de l'Hospital Comarcal de Campdevànol per demanar al Departament de Salut "no trencar" la comarca en el nou mapa sanitari. En un manifest obert a tota la ciutadania, reclamen més recursos per a l'hospital comarcal i els Centres d'Atenció Primària (CAP). La conselleria no ha fet públic com serà la distribució dels recursos sanitaris, dividida en Àrees Integrades de Salut (AIS). Tot i això, la direcció del centre hospitalari del Ripollès va alertar que el Govern vol deixar fora la Vall de Camprodon i incloure-la a la Garrotxa, de manera que el seu hospital de referència passaria a ser el d'Olot.
Segons càlculs de la direcció del centre comarcal, la nova distribució assistencial suposaria la pèrdua d'un 32% d'usuaris, incloent-hi els habitants de la Vall de Camprodon i els de Sant Joan de les Abadesses que ja ha demanat, a través de l'Ajuntament, deixar de formar part del CAP de Ripoll per incorporar-se al de Camprodon. Una demanda que la conselleria de Salut encara està estudiant. Des de l'hospital també van expressar que estaven en risc una vuitantena de llocs de treball així com la viabilitat del centre.
Per a les entitats i associacions ripolleses que s'han mobilitzat aquest dimecres, aquest nou mapa sanitari "pot tenir una afectació negativa significativa" en l'àmbit assistencial, de mobilitat, laboral i econòmic", denuncien en el manifest que han fet públic. Defensen que "la societat civil no pot estar al marge de decisions que afecten un servei públic essencial com la sanitat" i per això reclamen mantenir l'Hospital de Campdevànol de referència per a tota la comarca i descartar cap modificació d'adscripció sanitària que pot "afectar l'equilibri assistencial i econòmic" del centre hospitalari així com "l'accessibilitat" de la ciutadania dels serveis públics.
Un dels portaveus, Ramon Musacs, ha expressar el malestar que hi ha: "Prou dificultats té l'hospital comarcal, que ja té deficiències i problemes; pensem que això seria molt dolent". En declaracions a l'ACN ha afegit que reclamen un "hospital comarcal fort i potent". Segons ha dit, "com a mínim, cal reforçar-lo i no afeblir-lo".
És per això que en el manifest també es reclama un augment dels serveis assistencials i una millora dels equipaments i instal·lacions del centre hospitalari. En l'àmbit laboral, volen incentius per atraure i incrementar els llocs de treball perquè "el personal sanitari pugui desenvolupar el seu projecte de vida al Ripollès". D'altra banda, volen més serveis i ampliar els horaris d'atenció dels Centres d'Atenció Primaris (CAP) de la comarca i més inversions per frenar la "degradació" d'alguns equipaments.
El document conclou amb la petició que "qualsevol persona del Ripollès no tingui menys serveis ni menys atenció sanitària que qualsevol altra de la resta de Catalunya".
Entre les entitats que s'hi han adherit hi ha Teixim Ripoll, Ripollès Existeix, Fundació Oncolliga del Ripollès, Cáritas, Òmnium Cultural del Ripollès, Rotary Club del Ripollès, Fundació MAP, Coral Santa Maria de Ripoll, els sindicats CCOO i UGT Ripollès i partits com PSC Ripollès, Comuns Ripollès, ERC Ripollès, Alternativa-CUP Ripollès i Junts per Ripoll, entre d’altres. El manifest està obert a més adhesions.
