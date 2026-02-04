L'Hospital de Cerdanya projecta un edifici annex de 2.000 metres quadrats per unificar els espais de salut mental
Les noves instal·lacions, amb un pressupost de 3,5 milions d'euros, permetran guanyar sales de treball i de reunions
L'Hospital de Cerdanya projecta la construcció d'un edifici annex de gairebé 2.000 metres quadrats i connectat amb l'actual per, entre d'altres, unificar l'àrea de salut mental. Així, tant el Dispositiu d'Acollida i de Rehabilitació Transfronterera (DART), que es va posar en marxa fa nou mesos en uns espais provisionals, com les consultes dels especialistes passaran a les noves instal·lacions. Amb l'estrena d'aquestes dependències, per les quals es destinarà un pressupost màxim de 3,5 milions d'euros, l'equipament guanyarà un 10% de superfície. Una part d'aquesta estarà destinada a sales multifuncionals de treball i de reunions, preparades també per poder organitzar conferències i trobades. L'edifici podria ser operatiu a mitjans de 2028.
El director general de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, explica que han anomenat al projecte 'Nou Espai de Salut Transfronterer (NEST)' i que l'àrea de salut mental quedarà situada a la part central del nou edifici, sent la que ocuparà més espai. De fet, les noves dependències permetran unificar en un mateix entorn el centre de dia, que ofereix serveis de rehabilitació i reeducació, i les consultes dels professionals, que ara estan barrejades amb les d'altres especialitats.
Conill afirma que les instal·lacions, d'una sola planta, permetran resoldre els problemes de manca d'espais de treball per als empleats de l'hospital. En aquest sentit, ha detallat que actualment només disposen de dues sales petites per fer reunions. A més, també es faran nous dormitoris per als professionals sanitaris que estiguin de guàrdia, ja que els actuals estan allunyats del servei d'urgències de l'equipament.
Pel que fa al finançament de la construcció de l'edifici, se n'espera aconseguir un 65% a partir dels programes Interreg Poctefa i cobrir el 35% restant amb una donació privada que va rebre l'hospital el 2022. Un cop el projecte definitiu estigui enllestit, a finals d'aquest estiu, la previsió és que les obres puguin començar durant el primer trimestre de l'any que ve i que acabin a mitjans de 2028.
El director de l'Hospital de Cerdanya apunta que, en aquests deu anys de funcionament, l'activitat s'ha anat incrementant i també han variat algunes de les necessitats del centre. En aquest sentit, destaca el creixement de pacients provinents de l'Alta Cerdanya i el Capcir. De fet, el seu model transfronterer ha generat interès en diversos països europeus, que tenen la voluntat de reproduir-lo en les seves àrees d'influència. "Tot i els molts problemes administratius, segueix sent un model d'una construcció d'Europa centrada en el ciutadà", conclou.
