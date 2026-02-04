Un motorista resulta ferit en un xoc amb un cotxe a Olot
Està ingressat al Trueta, la seva situació no és greu
Un motorista ha resultat ferit aquest matí a Olot en un accident de trànsit ocorregut poc abans de les vuit del matí a la carretera de Riudaura. El conductor del ciclomotor ha patit diverses contusions i fractures.
Fins al lloc s'hi han desplaçat els Bombers, el SEM i la Policia Municipal d'Olot. Els sanitaris han atès la víctima, que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressada en estat de poca gravetat greu, amb pronòstic reservat, segons fonts del centre de salut.
Pel que fa a l'accident, la Policia Municipal ha elaborat l'atestat i està investigant les causes de l'incident.
