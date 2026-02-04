Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista resulta ferit en un xoc amb un cotxe a Olot

Està ingressat al Trueta, la seva situació no és greu

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / DdG

Eva Batlle

Eva Batlle

Olot

Un motorista ha resultat ferit aquest matí a Olot en un accident de trànsit ocorregut poc abans de les vuit del matí a la carretera de Riudaura. El conductor del ciclomotor ha patit diverses contusions i fractures.

Fins al lloc s'hi han desplaçat els Bombers, el SEM i la Policia Municipal d'Olot. Els sanitaris han atès la víctima, que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressada en estat de poca gravetat greu, amb pronòstic reservat, segons fonts del centre de salut.

Pel que fa a l'accident, la Policia Municipal ha elaborat l'atestat i està investigant les causes de l'incident.

