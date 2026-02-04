Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oncolliga amplia el servei de suport psicològic als hospitals de Palamós i Figueres

L'entitat i l'Associació contra el Càncer organiten diverses activitats en els propers dies amb motiu del Dia Mundial del Càncer

La psicòloga Estefania Jiménez conversant amb un dels metges de l'hospital de Palamós.

La psicòloga Estefania Jiménez conversant amb un dels metges de l'hospital de Palamós. / Fundació Oncolliga Girona

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

La Fundació Oncolliga Girona ha ampliat el servei de psicooncologia als hospitals de Palamós i Figueres per donar resposta a la creixent demanda de suport emocional i psicològic de les persones que passen per un procés oncològic. Des del passat mes d’octubre, aquest servei, que fins aleshores s’oferia exclusivament a Palamós Gent Gran i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, també es presta dins dels dos centres hospitalaris.

 L’ampliació ha estat possible gràcies a la incorporació d’una nova psicòloga a l’equip d’Oncolliga, fet que ha permès reforçar la cobertura i acostar el servei a un nombre més gran de pacients i famílies del territori.

 A Palamós, Oncolliga ofereix des de fa anys atenció psicooncològica dos dies a la setmana a Palamós Gent Gran. Amb aquesta ampliació, s’ha afegit un dia més d’atenció a l’Hospital de Palamós, facilitant l’accés al suport emocional a persones amb diagnòstic oncològic en un entorn hospitalari proper.

El servei es desenvolupa en coordinació amb els i les professionals de l’Equip de Suport Hospitalari per garantir la continuïtat assistencial. A més, també s’ofereix atenció domiciliària a aquells pacients identificats i derivats pels equips PADES de cada àrea bàsica de salut.

 A Figueres, l’ampliació ha permès incrementar l’horari de visites i oferir el servei no només al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, sinó també a planta dins de l’Hospital de Figueres i a les consultes externes, ampliant així els espais d’atenció i facilitant l’accés al servei.

L’any passat, el servei de psicooncologia va atendre un total de 1.501 usuaris, entre pacients de càncer i familiars, al conjunt de la demarcació. D'aquests, 268 eren veïns de l'Alt Empordà i 312 del Baix Empordà

Activitats arreu del territori

Per altra banda, amb motiu del Dia Mundial del Càncer, les principals entitats solidàries amb la malaltia de Girona organitzen diverses activitats els propers dies. Oncolliga organitza la Run4cancer aquest diumenge a tretze municipis de les comarques gironines de forma simultània.

Concretament, la cursa es farà a Aiguaviva, Anglès, Flaçà, Maçanet de la Selva, Navata, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Bellcaire d'Empordà, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web d'Oncolliga.

Notícies relacionades i més

Respecte a l'Associació Contra el Càncer, després de l'èxit de la cursa Tradeinn de diumenge passat a Girona, l'entitat n'organitza una altra aquest diumenge a Vilafant. També hi haurà la il·luminació d’edificis emblemàtics, la col·locació de polseres verdes a escultures, la implicació d’equips esportius, així com les accions solidàries, com la campanya estatal La compra de la teva vida, que enguany es farà també a Girona del 6 al 15 de febrer.

TEMES

