Carnaval d'Olot 2026 | Programa d'actes

Consulta la programació del carnaval d'Olot 2026

La rua del Carnaval d'Olot, en una imatge d'arxiu.

La rua del Carnaval d'Olot, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament d'Olot

Redacció

Redacció

Olot

Divendres 20 de febrer

  • Acte inaugural del Carnaval 2026 amb 'L’espectacle reial': 19 i 22 h. Al Teatre Principal. Un espectacle musical amb els reis i reines del Carnaval.

Dissabte 21 de febrer

  • Gran rua de Carnaval: 17 h. Des de l’Av. Santa Coloma fins a la Plaça Clarà. La gran desfilada del Carnaval d’Olot, amb concurs de carrosses i comparses.
  • Sopar de penyes i lliurament de premis: 20.30 h. Pavelló Firal. Sopar de penyes de productes de la Garrotxa i lliurament de premis del concurs de carrosses i comparses.

Diumenge 22 de febrer

  • Recital del concurs de poesia eròtica d’Olot: 18 h. Sala Pere Serrat dels Catòlics. Recital del 9è concurs de poesia eròtica d’Olot i lliurament dels premis.

Programació dels carnavals de les comarques gironines

