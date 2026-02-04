CARNAVAL
Carnaval d'Olot 2026 | Programa d'actes
Consulta la programació del carnaval d'Olot 2026
Divendres 20 de febrer
- Acte inaugural del Carnaval 2026 amb 'L’espectacle reial': 19 i 22 h. Al Teatre Principal. Un espectacle musical amb els reis i reines del Carnaval.
Dissabte 21 de febrer
- Gran rua de Carnaval: 17 h. Des de l’Av. Santa Coloma fins a la Plaça Clarà. La gran desfilada del Carnaval d’Olot, amb concurs de carrosses i comparses.
- Sopar de penyes i lliurament de premis: 20.30 h. Pavelló Firal. Sopar de penyes de productes de la Garrotxa i lliurament de premis del concurs de carrosses i comparses.
Diumenge 22 de febrer
- Recital del concurs de poesia eròtica d’Olot: 18 h. Sala Pere Serrat dels Catòlics. Recital del 9è concurs de poesia eròtica d’Olot i lliurament dels premis.
Programació dels carnavals de les comarques gironines
