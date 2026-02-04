Sis de cada deu gironins sobreviuen al càncer
La província registra més de 4.000 casos anuals de mitjana, un 56% en els homes
Salut impulsa millores de tractament a través de la biòpsia líquida
Sis de cada deu persones diagnosticades de càncer a les comarques gironines aconsegueixen superar la malaltia cinc anys després del diagnòstic. Aquesta dada, que posa de manifest els avenços en prevenció, diagnòstic precoç i tractaments, pren especial rellevància amb motiu del Dia Mundial del Càncer, que es commemora aquest dimecres amb l’objectiu de conscienciar la població i reforçar la importància de la recerca i l’atenció integral als pacients.
Segons el darrer estudi de la Unitat d’Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona de l’octubre passat, la supervivència del càncer, en el seu conjunt, millora de forma significativa des del 2003 fins a l’any 2017.
Entre els homes la millora és en global d’un 4,1% i entre les dones d’un 3,4%. D’entre els 10 càncers més freqüents, els que presenten una millora més significativa en la supervivència són en els homes els càncers colorectals (12%) i els de sistema nerviós central (9,8%), mentre que en les dones són els de sistema nerviós central (14,2%) i els de bufeta urinària (12,7%).
La supervivència neta es refereix a aquella que només té en compte el càncer com a causa de mort, sense contemplar la mort per altres causes. En aquest sentit, globalment la supervivència neta per càncer a la demarcació de Girona a 5 anys pels pacients diagnosticats en el període 2013-2017 ha estat de 58,3% per als homes i del 65,9% per a les dones. D’aquesta manera, la mitjana és del 61,5%.
Entre els 10 càncers més freqüents entre els homes, els de millor supervivència són el de pròstata (94,0%), els limfomes (71,8%) i els de bufeta i vies urinàries (71,7%). Entre els 10 càncers més freqüents en dones, els de millor supervivència són el de mama (88,6%) i el melanoma (86,9%).
Tumors més freqüents
Segons el mateix informe, a la província es diagnostiquen una mitjana de 4.119 casos de càncer anualment (excloent els de pell de tipus no melanoma), un 56,8% dels quals en homes. Per altra banda, es calcula que enguany es diagnosticaran a la demarcació de Girona un total de 4.384 nous casos.
Segons la localització tumoral, els càncers més freqüents en homes són per aquest ordre:
- Pròstata
- Pulmó
- Colorectal
- Bufeta urinària
- Limfomes
- Sistema nerviós central
- Ronyó
- Fetge
- Estòmac
- Pàncrees
Pel que fa a les dones, els càncers més freqüents són:
- Mama
- Colorectal
- Pulmó
- Sistema nerviós central
- Cos uterí
- Limfomes
- Ovari i annexos
- Bufeta urinària
- Pàncrees
- Melanoma
Sobre aquestes dades cal destacar l’augment del càncer de pulmó entre les dones probablement degut a la incorporació més tardana en el consum de tabac i, per altra banda, la disminució, tant en homes com en dones, del càncer colorectal que es podria atribuir en part a l’efecte del programa de cribratge per a aquest tipus de càncer.
La franja d’edat fins als 49 anys és la que registra una supervivència mes elevada en el 81,3% de casos. Seguidament, hi ha la franja de 50 a 64 anys (68,8%), de 65 a 79 anys (62,3%) i, en menor mesura, el 38,2% de casos es detecten en persones de més de 80 anys.
L'estudi calcula que enguany moriran més de 1.700 gironins per càncer
L’estudi també estima que a la demarcació de Girona moriran per càncer 1.739 persones enguany. En els nous informes, es recull que a la demarcació de Girona moren, a causa del càncer, una mitjana de 1.690 persones anualment, un 60,2% dels quals són homes. En el període 2017-2021 van morir concretament un total de 8.451 persones. La mitjana d’edat a la mort va ser de 73 anys, 72 per als homes i 74 per a les dones.
Globalment, el càncer amb més nombre de defuncions és el pulmó amb una mitjana de 321 defuncions cada any, seguit del càncer colorectal amb una mitjana de 220 defuncions anuals i el de bufeta i vies urinàries amb una mitjana de 108 defuncions anuals.
Segons la tendència de mortalitat fins al 2021, els càncers amb major nombre de defuncions en homes són el de pulmó, el colorectal i el de pròstata. Per a les dones, els que causen més defuncions són el de mama, colorectal i pulmó. Val a dir que segons dades més recents de l’any passat, el càncer de pulmó ja és el que causa més morts en les dones.
Dades de Catalunya
Pel que fa a Catalunya, l’any 2025 s’estima que es varen diagnosticar 43.633 nous casos de tumors malignes, dels quals 19.151 en les dones i 24.482 en els homes.
El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i mortalitat a Catalunya. Durant el mateix any, es varen produir 17.696 defuncions per càncer, 10.259 en homes i 7.437 en dones.
La supervivència relativa dels pacients de càncer als cinc anys del diagnòstic és del 54,2% en els homes i el 66,2% en les dones. En la majoria de tumors, especialment en aquells diagnosticats de manera precoç, la supervivència condicional als deu anys supera el 80%, posant de manifest els avenços en el diagnòstic i el tractament del càncer en els darrers anys.
Els tumors més freqüents a Catalunya continuen sent el càncer de pròstata, colorectal i de pulmó en els homes, i el càncer de mama, colorectal i de pulmó en les dones, concentrant prop del 60% del total de casos diagnosticats. El càncer de pulmó es manté, a més, com el tumor amb més mortalitat tant en homes com en dones, fet que reforça la importància de disposar de noves eines diagnòstiques com la biòpsia líquida.
La incorporació de noves eines permeten un tractament més personalitzat
En aquest context, la incorporació progressiva de noves eines diagnòstiques dins el sistema públic de salut forma part de l’estratègia de Salut per millorar l’atenció oncològica, avançar cap a una medicina més personalitzada i garantir l’equitat territorial en l’accés a la innovació.
El Programa d’oncologia de precisió de Catalunya, impulsat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), es va posar en marxa el juliol de 2021 amb l’objectiu de garantir l’accés equitatiu dels pacients oncològics a proves moleculars i millorar el diagnòstic i l’abordatge del càncer dins del sistema públic de salut. Des de la seva implantació, el programa ha realitzat més de 51.800 determinacions moleculars, majoritàriament a partir de mostres de teixit tumoral, incloent més de 20.300 estudis en tumors sòlids.
Millores del tractament amb biòpsies líquides
Com a principal novetat en l’àmbit de l’oncologia d’enguany, el Departament de Salut consolida la biòpsia líquida com a prova diagnòstica en determinats casos de càncer de pulmó, dins del model d’oncologia de precisió del sistema públic de salut. Des de la seva implementació, ara fa un any, prop de 200 pacients ja s’han beneficiat d’aquesta tècnica, que permet analitzar l’ADN tumoral a partir d’una mostra de sang.
La biòpsia líquida és una prova mínimament invasiva que facilita l’accés a diagnòstics moleculars d’alta complexitat i pot ajudar a orientar el tractament en situacions clíniques concretes. Actualment, la seva aplicació en càncer de pulmó està indicada exclusivament en pacients adults amb càncer de pulmó no microcític quan no es disposa de mostra de teixit tumoral i en situacions amb indicació diagnòstica o predictiva d’una primera o segona línia de teràpia dirigida.
Un cop completat el primer any d’implementació, s’inicia ara una fase de monitorització i avaluació dels resultats, amb l’objectiu d’analitzar-ne l’impacte real en la pràctica clínica i valorar, si escau, una possible ampliació d’indicacions clíniques en el futur, sempre d’acord amb l’evidència científica disponible.
Finalment, tal com recull El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, una anàlisi liderada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) determina que gairebé quatre de cada deu nous casos de càncer diagnosticats al món podrien estar relacionats amb factors de risc que, almenys en part, es podrien prevenir.
