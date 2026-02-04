Un tràiler acaba encallat al mur de l’església de Gombrèn i causa destrosses
Els Bombers han alliberat la roda que havia quedat immobilitzada a causa de l'accident
Un tràiler que circulava per Gombrèn ha patit un accident de trànsit que ha causat importants destrosses. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts d'una del migdia a la GI-402, fet que ha requerit la mobilització dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers.
Aquest últim cos d'emergències ha informat que, en arribar, ha trobat el tràiler ocupant tota la via, amb la roda de darrere enganxada, ja que no s'havia obert completament. El vehicle ha quedat encallat i encastat a una part del mur, provocant destrosses.
Els Bombers han utilitzat eines manuals per alliberar la roda, i, un cop desenganxada, el conductor ha pogut continuar el seu recorregut. Arran de l'incident, diverses roques s'han desprès del mur, i els Bombers han abalisat i senyalitzat la zona per garantir la seguretat dels vehicles que passaven.
