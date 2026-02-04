Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un tràiler acaba encallat al mur de l’església de Gombrèn i causa destrosses

Els Bombers han alliberat la roda que havia quedat immobilitzada a causa de l'accident

L'església de Gombrèn es troba a tocar de la carretera GI-402.

L'església de Gombrèn es troba a tocar de la carretera GI-402.

Eva Batlle

Eva Batlle

Gombrèn

Un tràiler que circulava per Gombrèn ha patit un accident de trànsit que ha causat importants destrosses. El succés ha tingut lloc cap a dos quarts d'una del migdia a la GI-402, fet que ha requerit la mobilització dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers.

Aquest últim cos d'emergències ha informat que, en arribar, ha trobat el tràiler ocupant tota la via, amb la roda de darrere enganxada, ja que no s'havia obert completament. El vehicle ha quedat encallat i encastat a una part del mur, provocant destrosses.

Els Bombers han utilitzat eines manuals per alliberar la roda, i, un cop desenganxada, el conductor ha pogut continuar el seu recorregut. Arran de l'incident, diverses roques s'han desprès del mur, i els Bombers han abalisat i senyalitzat la zona per garantir la seguretat dels vehicles que passaven.

Un tràiler acaba encallat al mur de l'església de Gombrèn i causa destrosses

