Els caçadors demanen "calma" amb l'aturada de recollida de carn de senglar i insten el Govern a trobar una solució
Algunes colles ja han suspès batudes programades o les han reduït
Preocupació entre els caçadors l'endemà de l'aturada indefinida de les empreses que recullen la carn del senglar (Punts Logístics de Carn de Caça). Amb la Pesta Porcina Africana (PPA), les empreses asseguren que les vendes han baixat un 80% i afirmen que no tenen espai. També denuncien que han d'assumir més responsabilitats. Des de la Federació Catalana de Caça (Federcat) fan una crida a la "calma" i insten el Departament d'Agricultura a buscar una solució "el més aviat possible". Una petició que també fa l'Agrupació de Societats de Caçadors (Agrupcat), que subratlla la importància de les empreses de recollida. Algunes colles ja han suspès batudes o les han reduït perquè no tenen garantida la recollida de la carn.
La Federació Catalana de Caça ha fet una crida a la "calma" i a la "tranquil·litat" i asseguren que la Conselleria d'Agricultura està mantenint reunions per "trobar solucions i restablir el servei el més aviat possible". Aquest dijous n'hi ha una de prevista amb les empreses que recullen la carn. "Som conscients que aquesta situació està generant preocupació en moltes colles, fins al punt que algunes es plantegen no sortir a caçar per la manca de recollida de les canals", afirmen en un comunicat. Per això, insten Agricultura a buscar "el més aviat possible" una solució per reprendre l'activitat cinegètica i la recollida de canals.
La federació també assenyala que des del desembre del 2025 els Punts Logístics de Carn de Caça (PLCC) han traslladat "reiteradament" a l'administració la situació de "risc operatiu, econòmic i jurídic" per la desaparició de la sortida comercial del senglar i l'augment de costos estructurals.
Des de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat) insten també a buscar una solució el més aviat possible. "El Govern ha d'escoltar les peticions de les empreses del sector perquè són de gran ajuda i aporten viabilitat al col·lectiu de caçadors, i més en un moment complicat com l'actual amb la PPA al damunt", afirma un dels membres de la junta, Eduard Melero.
Cancel·lar batudes o reduir-les
Des d'Agrupcat alerten d'un "problema greu". "Per un costat, se'ns està demanant que intensifiquem les batudes pel tema de la PPA i, per l'altre, ens trobem que si no ens poden recollir el senglar no sabem com gestionar-ho i moltes societats es plantegen no sortir a caçar si no se'ls garanteix la recollida", assenyala Melero. D'altres, reduiran les batudes i es quedaran la carn per autoconsum.
Aquest dijous ja s'ha produït aquesta situació. Colles de caçadors com la de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany) han decidit anul·lar la batuda a un vedat on hi ha molts porcs i anar a una altra zona amb menys densitat d'aquests animals. Segons han explicat a l'ACN, ja han advertit als seus membres que "hauran de fer com abans" i escorxar tots els porcs que matin, perquè les empreses no vindran a buscar els animals. "Si és una cosa puntual, no passa res, perquè entre un i altre ho repartim, però si s'allarga sí que és un problema", assenyala en Marc, un membre de la colla.
Des de les societats de caçadors reconeixen que aquestes empreses "van molt bé a les colles", perquè "no t'has de preocupar de quants porcs mates". "Venen, s'ho emporten tot, ens treuen un problema molt gros i no hem d'anar a caçar pensant què en farem del senglar. Ara això ha canviat", assenyala en Marc.
On també alerten que la situació els pot afectar és al vedat de Santa Pau i Mieres (Garrotxa), un dels que més captures fa a comarques gironines, tot i que la temporada acaba el març. En el seu cas, estan valorant la possibilitat d'anar al cabirol i no al senglar, si no es pot donar sortida a aquesta carn. Per això, demanen a la Generalitat que es posin les facilitats per poder treure la carn d'aquestes empreses i així permetre que es pugui mantenir l'activitat. Tot i que encara no han hagut d'anul·lar cap batuda -surten els dijous i els dissabtes-, no descarten haver-ho de fer si la situació es manté.
Més burocràcia i costos per als caçadors
Des d'Agrupcat també es queixen que, amb la pesta porcina, "tota la pressió de recollir la caça" recau sobre els caçadors. Més concretament, les colles que fan les batudes en un radi entre els 6 km i els 20 km del focus de Cerdanyola del Vallès han de complir amb un seguit de passos i condicions que "dificulten que el caçador pugui actuar amb rapidesa", segons Melero, i incrementen els costos que han d'assumir de la seva butxaca. "La geolocalització, l'extracció de sang de tots els animals abatuts i el trasllat a l'oficina més propera del DARP, omplir el llibre digital, són tràmits burocràtics que dificulten més", afirmen. Hi ha entre 70 i 90 colles en aquest radi i la carn s'ha d'incinerar.
L'agrupació reclama que, ara que s'està afrontant "un problema de país", calen ajuts per als caçadors per compensar l'augment de la despesa.
