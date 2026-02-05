Els Mossos d'Esquadra reforcen la lluita contra la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats a Gàmbia
Formació i cooperació per enfortir la resposta policial davant la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats a Gàmbia
Els Mossos d'Esquadra participen en un projecte de cooperació internacional amb la policia de Gàmbia per reforçar la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) i els matrimonis forçats. Aquesta col·laboració es realitza perquè Gàmbia és un dels països amb una prevalença més alta de MGF al món, amb un 75% de les nenes i dones d'entre 15 i 49 anys que han patit alguna forma de mutilació. A més, set de cada deu nenes que la pateixen ho fan abans dels cinc anys. Aquest projecte busca compartir experiències i eines amb la policia gambiana per combatre la violència sexual i de gènere, així com per enfortir les capacitats policials a Gàmbia per prevenir, investigar i respondre davant d'aquesta violència.
Entre el 31 de gener i el 9 de febrer de 2026, els agents imparteixen formació centrada en la protecció de menors, l'aplicació del marc legal i el treball de proximitat. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i finançada pel Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), forma part del programa "Fomentar la participació de les nenes en l'erradicació de la mutilació genital femenina a Gàmbia".
A Catalunya, els Mossos han registrat una disminució del 33,3% en els casos de MGF detectats el 2025, amb 6 casos i 8 víctimes ateses, majoritàriament a través de serveis socials. Un dels casos a la província de Girona.
