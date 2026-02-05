Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos d'Esquadra reforcen la lluita contra la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats a Gàmbia

Formació i cooperació per enfortir la resposta policial davant la mutilació genital femenina i els matrimonis forçats a Gàmbia

Un moment de les jornades dels Mossos d'Esquadra amb la policia de Gàmbia.

Un moment de les jornades dels Mossos d'Esquadra amb la policia de Gàmbia. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d'Esquadra participen en un projecte de cooperació internacional amb la policia de Gàmbia per reforçar la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) i els matrimonis forçats. Aquesta col·laboració es realitza perquè Gàmbia és un dels països amb una prevalença més alta de MGF al món, amb un 75% de les nenes i dones d'entre 15 i 49 anys que han patit alguna forma de mutilació. A més, set de cada deu nenes que la pateixen ho fan abans dels cinc anys. Aquest projecte busca compartir experiències i eines amb la policia gambiana per combatre la violència sexual i de gènere, així com per enfortir les capacitats policials a Gàmbia per prevenir, investigar i respondre davant d'aquesta violència.

Entre el 31 de gener i el 9 de febrer de 2026, els agents imparteixen formació centrada en la protecció de menors, l'aplicació del marc legal i el treball de proximitat. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i finançada pel Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), forma part del programa "Fomentar la participació de les nenes en l'erradicació de la mutilació genital femenina a Gàmbia".

A Catalunya, els Mossos han registrat una disminució del 33,3% en els casos de MGF detectats el 2025, amb 6 casos i 8 víctimes ateses, majoritàriament a través de serveis socials. Un dels casos a la província de Girona.

TEMES

