ERC Olot organitza un cicle de converses per pensar el futur econòmic de la ciutat
Els republicans defensen un model econòmic per Olot que generi oportunitats, ocupació de qualitat i suport al teixit productiu local
ERC Olot ha organitzat un cicle de converses per tal situar al centre del debat polític i ciutadà el model econòmic i productiu de la ciutat i la comarca. Sota el títol “Olot: economia amb futur”, els republicans plantegen tres sessions obertes a tothom per reflexionar sobre quin futur econòmic vol Olot, quines decisions cal prendre per afrontar-lo amb garanties i posar sobre la taula idees i experiències que ajudin a construir una ciutat amb més oportunitats, més ocupació de qualitat i un teixit productiu fort i arrelat al territori.
El president de la secció local d’Esquerra Olot, Josep Granados, ha destacat que “si volem parlar de futur amb optimisme, amb esperança i amb il·lusió, el primer que hem de fer és parlar del model econòmic i productiu que tenim a la Garrotxa”. Segons Granados, “el model productiu ha marcat profundament la ciutat durant les darreres dècades, no només en termes econòmics, sinó també demogràfics, de mobilitat i de qualitat de vida”. Granados ha remarcat que Esquerra vol obrir aquest debat de manera clara i honesta: “Proposem que cadascú expliqui quin model econòmic creu que és el millor per Olot. Ens sembla que és el primer gran debat que la ciutat hauria d’afrontar seriosament abans de les properes eleccions municipals”.
Una necessitat
Per la seva banda, la regidora d’Esquerra Olot Susana Pagès ha subratllat que “parlar d’economia no és una opció, és una necessitat, i ara és el moment de fer-ho”. Pagès ha defensat que “massa sovint el debat polític es dispersa en qüestions puntuals, quan molts dels problemes del dia a dia tenen l’origen en el model productiu”. En aquest sentit, la regidora ha animat a la resta de forces polítiques per tal de “sumar-se a aquest debat i a dir clarament quin model econòmic defensen per Olot. Aquest cicle de converses vol ser una eina perquè la ciutat pugui escoltar, reflexionar i decidir”.
El cicle comptarà amb la participació de veus expertes i reconegudes. La primera se celebrarà el dissabte 14 de febrer, amb l’economista, escriptor i professor universitari Miquel Puig, que parlarà sobre el model laboral i com es pot millorar. El 28 de març, l’enginyer i assessor d’empreses Lluís Juncà abordarà els reptes de la innovació i el futur econòmic. Finalment, el 18 d’abril, el regidor d’Esquerra Olot, Josep Quintana, acompanyat del president d’Esquerra Republicana i exconseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, clouran el cicle amb una conversa sobre el model productiu amb futur a la Garrotxa.
