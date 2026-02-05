Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts porta al Senat la crisi ferroviària i el seu impacte econòmic

El senador gironí Joan Bagué pregunta al Govern per les avaries al sistema d’Adif, el dany al sector logístic i la dependència d’infraestructures obsoletes

Joan Bagué al Senat

Joan Bagué al Senat / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

El portaveu de Junts a la Comissió de Transports del Senat, Joan Bagué, ha registrat aquesta setmana diverses preguntes al Govern espanyol sobre la crisi ferroviària que afecta Catalunya i les seves conseqüències per al teixit econòmic del territori.

El senador gironí ha exigit explicacions sobre les repetides fallades del sistema de control de trànsit centralitzat (CTC) d'Adif, que ha col·lapsat dues vegades en una setmana i en diverses ocasions anteriors. Bagué pregunta com "és possible" que un sistema d'aquestes característiques caigui reiteradament "sense que avui encara se'n conegui la causa exacta".

La formació independentista també alerta del perjudici que aquesta situació està causant al sector logístic i al comerç internacional. Segons ha denunciat el senador, citant el propi Port de Barcelona, Catalunya apareix ara "com un territori sense fiabilitat ferroviària ni garanties de subministrament", cosa que està provocant un greu "dany reputacional".

Finalment, Bagué ha qüestionat l'Executiu per la dependència d'una infraestructura que considera "obsoleta" com la línia Portbou-Cervera, amb canvi d'ample a la frontera, en ple mercat únic europeu. El portaveu de Junts ha criticat que el Govern consideri "acceptable" que el caos ferroviari provoqui aturades productives "sense calendari de solució ni garanties de subministrament".

