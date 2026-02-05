L’R1 reprendrà gradualment el servei entre Maçanet i Blanes
Paneque anuncia que a l’R1 la freqüència serà de 90 minuts i que a l’R4 el servei es farà amb trens llançadora
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dijous que l’R1 reprendrà gradualment el servei entre Maçanet i Blanes i que l’R4 recuperarà trens cada hora entre Terrassa i Manresa. En una publicació a les seves xarxes socials, la també portaveu del Govern ha detallat que la línia del Maresme la freqüència de pas serà de 90 minuts, mentre que a l’R4 el servei es prestarà amb trens llançadora. “El treball dels darrers dies comença a donar resultats”, ha celebrat Paneque, que ha xifrat en 1.300 les persones que se'n beneficiaran a l’R1 i en 4.600 a l’R4.
