El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
El projecte Minva comercialitza brous, salses i altres productes fets amb excedents alimentaris en tres mesos
El projecte Minva del Mercat d’Olot ha aconseguit una gran acollida, venent 981 pots de brous i salses elaborats amb excedents alimentaris en només tres mesos. Aquesta iniciativa promou la sostenibilitat i la gastronomia local i continua creixent a la ciutat.
El Mercat d’Olot ha consolidat amb èxit el seu projecte Minva, una iniciativa que transforma els excedents alimentaris en productes de qualitat. Des de novembre de 2025 fins a gener de 2026, s’han venut 981 pots de productes com brous, salses i llard, tots elaborats a partir de minves de les mateixes parades del mercat.
Aquesta idea neix de la voluntat d’aprofitar els aliments no venuts però perfectament aptes per al consum. Així, el Mercat d’Olot, amb el suport de l'Ajuntament, va impulsar el projecte Minva, que ofereix una gamma de sis productes, elaborats a partir de receptes tradicionals, processos lents i una intervenció mínima, sense artificis i amb el màxim respecte pel producte:
- Brou d’escudella, cuinat durant 7 hores, altament proteic i amb el sabor méspur d’aquest clàssic de la cuina catalana.
- Brou de peix, elaborat amb sofregit de ceba dolça, tomàquet, all i oli d’oliva verge extra, i caps, espines i trossets de peix rostits al forn.
- Brou de llegums, 100% vegetal, baix en sal, fet amb llenties, cigrons i fesols.
- Sal de muntanya, una sal umami amb fermentat de peix que aporta profunditat als plats.
- La vinagreta, inspirada en l’antic oxygàrum romà, elaborada amb oli d’oliva verge extra, vinagre i salmorra de peix.
- El Ranciet, llard de porc enranciada amb retalls de fuet, llonganissa i llom curat fregit, que recupera sabors antics i perfecte per enriquir sofregits i rostits.
Creats per Pere Planagumà
Els productes, creats pel xef Pere Planagumà, han estat molt ben rebuts pels clients del mercat, que destaquen la qualitat i el sabor d'aquests. A més de les vendes al Mercat d’Olot, els productes també es poden adquirir a través de Pibernat, empresa encarregada de la seva comercialització fora del mercat.
Amb la recent publicació del llibre "Receptes del Mercat d'Olot", els productes MINVA arriben a més llars, integrant-se en receptes tradicionals i de reaprofitament. A més, el projecte serà present al Fòrum Gastronòmic de Girona, on se'n mostrarà l'impacte i els beneficis per a la cuina sostenible.
El projecte, que forma part de la dinamització comercial i urbana d’Olot, compta també amb el suport del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dins del pla de recuperació finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.
