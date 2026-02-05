El PSC de Ripoll exigeix un calendari clar per garantir l'execució de la residència de gent gran amb subvenció europea
Els socialistes critiquen la manca de planificació i la necessitat d'informar sobre els terminis per complir amb els fons Next Generation
El grup municipal del PSC de Ripoll reclama al govern municipal que faci públic, de manera immediata, el calendari detallat d’execució de les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica del Pla de Ripoll per convertir-la en una residència de gent gran, amb l’objectiu de poder comprovar si el projecte es podrà executar dins dels terminis establerts per no perdre la subvenció europea de 2,7 milions d’euros procedent dels fons Next Generation.
Els socialistes remarquen que, ara per ara, la subvenció no està perduda, però alerten que el marge temporal és extremadament ajustat i que només amb informació clara i contrastable es podrà determinar si el govern municipal està en condicions de complir els terminis exigits. “El que demanem és molt senzill: saber quin és el calendari real d’execució de l’obra i si és viable arribar a temps” assenyalen des del PSC.
El grup municipal recorda que aquesta situació no és nova i que el PSC ha advertit en diverses ocasions al plenari del risc real de perdre la subvenció si no s’acceleraven els tràmits i les decisions. “Ho hem dit i repetit al ple: deixar passar el temps sense prendre decisions tenia conseqüències. Avui, malauradament, veiem que aquells avisos eren més que fonamentats” remarquen els socialistes.
El portaveu del PSC de Ripoll, Enric Pérez, ha estat clar: “No volem fer alarmisme, però sí exigir responsabilitat. Si està en joc 2,7 milions d’euros, el mínim que mereix Ripoll és conèixer amb detall quin és el calendari d’execució, quines fases estan realment en marxa i si els terminis són assumibles o no”.
Pérez també ha posat el focus en els aspectes tècnics del projecte, recordant que existeix un informe desfavorable dels arquitectes municipals, que van puntuar el projecte amb només vuit punts sobre vint. “No estem parlant d’un simple tràmit: els informes alerten de mancances importants en la documentació, en la definició funcional de l’equipament i en els aspectes tècnics i constructius. Això hauria d’haver portat el govern a extremar la prudència, no a accelerar-ho tot a última hora” ha advertit.
A això s’hi afegeix, segons el PSC, el fet que el projecte hagi avançat sense el vistiplau previ de l’oficina de validació de projectes de la Diputació de Girona, un requisit obligatori en actuacions d’aquest volum econòmic. “Aquesta manca de validació és un element més que evidencia una gestió poc rigorosa i genera encara més dubtes sobre la viabilitat real dels terminis” ha afegit Pérez.
Des del PSC insisteixen que Ripoll necessita una residència de gent gran digna i ben planificada, però reclamen que això es faci amb garanties i sense posar en risc una subvenció clau per al municipi. “Defensar un projecte social no pot servir d’excusa per amagar la manca de planificació” remarquen.
Per tot plegat, el PSC de Ripoll demana al govern municipal que informi amb transparència l’oposició i la ciutadania sobre l’estat real del projecte, els terminis concrets d’execució i les garanties existents per evitar la pèrdua de la subvenció. “Governar no és improvisar ni fer proclames, és planificar, comunicar i complir terminis. I això és el que avui exigim” ha conclòs Enric Pérez.
