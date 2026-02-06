Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mobilització pagesaPortes obertes UdGAlícia RomeroDepuradora PalamósRonda Ferran PuigJutgesPesta porcina
instagramlinkedin

Prop de 260 alumnes s'examinen en el primer any del retorn dels exàmens teòrics de conduir al Ripollès

Les proves han passat a fer-se en format digital

Persones examinant-se a Ripoll.

Persones examinant-se a Ripoll. / ACN

ACN

ACN

Ripoll

Fa un any el Ripollès es va convertir en la primera comarca que acollia una seu d'exàmens teòrics de conduir fora de les dependències de la Direcció General de Trànsit (FGT). Durant la pandèmia, els exàmens es van deixar de fer, obligant els estudiants ha haver d'anar fins a Girona. Un acord amb el Consell Comarcal del Ripollès, que ha cedit una aula de l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Ripollès, va fer possible recuperar-los i passar a fer-ho en format digital i no en paper com passava abans. En aquest primer any, s'han fet un total de 257 proves, 189 de les quals han sigut del teòric comú amb un 54,5% d'aprovats i 68 de proves específiques amb un 80,9% d'aprovats.

La implantació dels exàmens digitals, a més, ha permès també poder fer-los en català sense sol·licitar-ho prèviament i amb facilitats d’accessibilitat, especialment per al col·lectiu de persones sordes.

Notícies relacionades

Des del Consell Comarcal del Ripollès fan un balanç molt positiu d'aquest primer any perquè es demostra que hi havia una "necessitat". Segons diuen, és una millora que evita desplaçaments fins a Girona, fa que sigui més accessible per a tothom i augmenta els serveis de la comarca. Malgrat les dificultats tècniques que van allargar el procés, afirmen, es mostren satisfets i asseguren que altres comarques van contactar-los per replicar-ho al seu territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents