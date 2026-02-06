74 casos de mutilació genital femenina amb intervenció policial a les comarques gironines en els darrers 16 anys
Els Mossos han atès casos de risc i han intervingut per evitar que menors fossin portades a països d'origen per patir ablacions
La mutilació genital femenina també afecta les comarques gironines, malgrat la dificultat per fer aflorar casos. Durant el 2025, els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Girona van atendre una nena de cinc anys, un cas que va ser detectat gràcies a la informació facilitada per familiars, segons dades del cos policial. En aquest cas, la pràctica no es va arribar a consumir. En els últims 16 anys -des que hi ha dades oficials-, els Mossos de la província han tractat 74 casos que han afectat tant menors com adultes a les comarques gironines. Tot i això, s'observa una tendència a la baixa: després de dos anys sense cap intervenció, el 2023 i el 2024 no es va registrar cap cas, segons les dades oficials. Aquest retrocés contrasta amb els 12 casos que es van registrar el 2012.
Cal recordar que la intervenció dels Mossos sol produir-se quan se sospita que alguna família vol portar la seva filla al país d’origen per sotmetre-la a una ablació. Els avisos arriben sovint a través dels centres de salut, però també de familiars o serveis socials. Quan es confirma que hi ha risc, s'obre una investigació. En aquells casos en què es considera que la menor pot estar en perill, els agents sol·liciten al jutjat mesures de protecció, com la retirada del passaport o la prohibició de sortir del país.
La mutilació genital femenina es va començar a detectar a la província de Girona als anys 90, coincidint amb l'arribada dels primers immigrants procedents de l'Àfrica subsahariana, especialment de països com Nigèria, Senegal, Gàmbia, Guinea o Ghana.
Experts estimen que a Espanya hi ha unes 70.000 dones originàries de països on es practica aquesta pràctica, i més de 3.600 nenes residents al país estan en risc de patir-la.
Segons un estudi presentat el 2020 per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i la Fundació Wassu-UAB, les comarques gironines són la segona província amb més nenes en risc, amb una estimació de 504,02 nenes, només per darrere de Barcelona, que en té 746,14. Madrid ocupa el tercer lloc, amb 335,065 nenes en risc.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals