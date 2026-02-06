"Acompanyades des de Salt"
L’Associació Valentes i Acompanyades de Salt dona suport a dones que, per pressió cultural o familiar, es veuen abocades a un matrimoni forçat. Tot i que no són especialistes en mutilació genital femenina, intervenen quan es troben casos -ja que no es practica en tots els països- i, amb derivacions a professionals, ajuden les víctimes a entendre el grau de la mutilació i les conseqüències per a la salut. També alerten que, en alguns casos, hi ha noies que acaben sotmetent-s’hi per poder casar-se, com a forma de control de la seva sexualitat.
L’entitat ofereix acompanyament psicològic i orienta sobre la possible reconstrucció física, però moltes joves, explica Sihan El Kafroune, tècnica i referent, prefereixen no passar per quiròfan perquè ja han crescut així i els fa por viure-ho com un nou trauma.
A banda de l’atenció directa, Valentes i Acompanyades treballa per visibilitzar aquesta problemàtica i promou un Dia Internacional contra el Matrimoni Forçat. També impulsa una campanya perquè els ajuntaments catalans aprovin mocions per declarar-se municipis lliures de matrimonis forçats: ja n’hi ha més de 25, segons Carme Vinyoles, directora i responsable d’incidència política.
Una de les problemàtiques que s'han trobat en el seu treball és el desconeixement de moltes noies sobre el seu propi cos. Sovint, les joves no són conscients que han estat mutilades fins que comencen a rebre orientació sobre el tema. A través de derivacions a professionals especialitzats, com una infermera del CAP de Salt, les víctimes comencen a comprendre el grau de les mutilacions que han patit, així com les conseqüències per a la seva salut i benestar, incloent-hi les dificultats en les relacions sexuals.
