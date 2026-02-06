Els ajuts per la sequera deixen 1,25 milions a regants gironins
El repartiment d'Agricultura suma 13 expedients vinculats a comunitats de regants de la demarcació
El Departament d’Agricultura ha abonat 2.865.541,90 euros a 23 comunitats de regants afectades per la sequera de 2024. D’aquest total, 1.257.266,39 euros (prop del 44%) corresponen a ajuts relacionats amb zones que inclouen 89 municipis de les comarques de Girona, repartits en 13 expedients.
La convocatòria, publicada el 2025, preveu compensar les despeses extraordinàries que les comunitats de regants i altres usuaris d’aigua van haver d’assumir durant la campanya del 2024 per adaptar-se a l’escassetat i garantir la continuïtat del servei.
Entre les actuacions que es poden cobrir amb l’ajut, el Departament hi inclou principalment l’augment del cost de gestió —sobretot per despeses de personal per repartir amb més control quantitats inferiors d’aigua—, petites obres d’interconnexió amb altres comunitats i adaptacions d’instal·lacions per estalviar aigua.
També s’hi contemplen serveis informàtics per millorar el control del repartiment, dins l’objectiu de mantenir el servei en un context de restriccions.
Tramitació i expedients
El termini de sol·licitud va estar obert entre el 10 de setembre de 2025 i el 9 d’octubre de 2025. En total es van registrar 27 sol·licituds, amb 3 inadmeses i 1 desistiment, de manera que 23 van quedar en fase d’estudi de resolució i han estat finalment abonades.
Aquest pagament correspon a 23 comunitats beneficiàries, segons el repartiment publicat.
On arriben els ajuts a Girona
A la demarcació, els ajuts s’associen a quatre àmbits que agrupen municipis. Dos d’aquests se situen sobretot a l’Alt Empordà: l’àrea de l’aqüífer Fluvià-Muga (22 municipis) i la de l’embassament de Darnius-Boadella (12).
Un tercer àmbit inclou cinc municipis gironins, especialment de la Selva marítima, mentre que el quart és el que abasta més territori, amb 50 municipis repartits sobretot per la Garrotxa i també per comarques com la Selva, el Gironès i el Pla de l’Estany.
En termes econòmics, aquests quatre àmbits concentren 1.257.266,39 euros corresponents a 13 expedients. El detall és de 9.143,57 € a l’àrea Fluvià-Muga (1 expedient), 239.227,87 € a Darnius-Boadella (2 expedients), 1.006.729,37 € a Ter-Llobregat (9 expedients) i 2.165,58 € a la Serralada Transversal (1 expedient).
Malgrat els pagaments efectuats a Girona, pel que fa al Baix Ebre, embassament de Guiamets, Siurana i Margalef-Palma d’Ebre, el repartiment recull 9 expedients amb un import total de 1.596.324,86 euros, una quantitat que representa el 55,7% del conjunt dels ajuts.
Un cop efectuats els pagaments, les entitats beneficiàries disposen de dos anys per certificar el detall de la destinació dels imports rebuts, que ha de ser coherent amb l’activitat definida als seus estatuts.
