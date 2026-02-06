Una gironina, entre els 10 nous jutges que s'incorporen a la província
Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de jura o promesa dels nous efectius de 74a promoció
Aquest divendres s’ha celebrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’acte de jura o promesa dels 39 jutges i jutgesses de la 74a promoció que s’incorporaran a òrgans judicials de Catalunya. D’aquest total, 10 tindran com a primer destí la província de Girona, entre els quals destaca una jutgessa gironina, Laia Pujolás Juvanteny, que s’incorporarà com a jutgessa d’adscripció territorial a la demarcació: una figura que dona cobertura allà on hi hagi pics de feina o vacants temporals, segons les dades proporcionades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El repartiment de places a Girona situa Blanes com el partit judicial que rep més reforç, amb tres places a la secció civil i d’instrucció del Tribunal d’Instància. A la resta de la demarcació, s’hi incorpora una plaça d’instrucció als jutjats de Girona i una a Santa Coloma de Farners i una a Sant Feliu de Guíxols, també en seccions civils i d’instrucció.
De les 10 incorporacions previstes a la província, set ja tenen destí assignat i tres queden, de moment, en expectativa, a l’espera que el TSJC en concreti la ubicació en funció de les necessitats.
La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha presidit l’acte de jura de la 74a promoció.
Aquest dimarts, els nous jutges ja van rebre els despatxos en un acte celebrat a Barcelona organitzat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), al qual va assistir el rei Felip VI.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals