Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mobilització pagesaPortes obertes UdGAlícia RomeroDepuradora PalamósRonda Ferran PuigJutgesPesta porcina
instagramlinkedin

Una gironina, entre els 10 nous jutges que s'incorporen a la província

Aquest divendres s'ha celebrat l'acte de jura o promesa dels nous efectius de 74a promoció

Un moment de l'acte d jura dels nous jutges

Un moment de l'acte d jura dels nous jutges / TSJC

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Aquest divendres s’ha celebrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’acte de jura o promesa dels 39 jutges i jutgesses de la 74a promoció que s’incorporaran a òrgans judicials de Catalunya. D’aquest total, 10 tindran com a primer destí la província de Girona, entre els quals destaca una jutgessa gironina, Laia Pujolás Juvanteny, que s’incorporarà com a jutgessa d’adscripció territorial a la demarcació: una figura que dona cobertura allà on hi hagi pics de feina o vacants temporals, segons les dades proporcionades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El repartiment de places a Girona situa Blanes com el partit judicial que rep més reforç, amb tres places a la secció civil i d’instrucció del Tribunal d’Instància. A la resta de la demarcació, s’hi incorpora una plaça d’instrucció als jutjats de Girona i una a Santa Coloma de Farners i una a Sant Feliu de Guíxols, també en seccions civils i d’instrucció.

De les 10 incorporacions previstes a la província, set ja tenen destí assignat i tres queden, de moment, en expectativa, a l’espera que el TSJC en concreti la ubicació en funció de les necessitats.

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha presidit l’acte de jura de la 74a promoció.

Notícies relacionades

Aquest dimarts, els nous jutges ja van rebre els despatxos en un acte celebrat a Barcelona organitzat pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), al qual va assistir el rei Felip VI.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents