Les mobilitzacions dels pagesos arriben a Barcelona amb desenes de tractors
Els pagesos gironins han estat els més matiners que cap a les 7 del matí han plantat una vintena de tractors acompanyats de diversos cotxes
Les mobilitzacions del pagesos han entrat a Barcelona a quarts de dotze en una protesta que posa a prova la mobilitat de la xarxa de transport catalana enmig de la crisi a Rodalies. Els agricultors i ramaders de Girona, Vallès i Osona s’han trobat a Granollers i s’han encaminat en marxa lenta cap a la capital, entrant per l’Avinguda Meridiana. En un inici, també tenien previst entrar per altres punts, però els Mossos els han fet agrupar. Desenes de tractors han circulat per l’Avinguda Meridiana en direcció a la seu del Departament d’Agricultura, a la Gran Via. Els agricultors han afirmat que per "solidaritat" amb els problemes de mobilitat evitaran "molestar més del compte" i garanteixen que es pot accedir a la capital catalana.
Les columnes de tractors i vehicles reivindicaran el segon aniversari de la mobilització històrica que va portar més de 2.000 tractors a la capital catalana.
Els pagesos mobilitzats no tenen constància que es puguin reunir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La seva voluntat és dur a terme activitats reivindicatives i divulgatives per fer arribar el "malestar" de la pagesia i "fer entendre el que pot suposar que el Tractat de Mercosur tiri endavant".
Girona, els tractors més matiners
Pels volts de dos quarts de vuit del matí, la columna gironina amb una vintena de tractors, acompanyats per deu cotxes ha iniciat el recorregut cap a Barcelona. Ho han fet amb una mitja hora de retard de l'horari previst, per un canvi d'última hora i que ha implicat no passar per l'autopista AP-7 i, en canvi, anar per l'N-II i la C-35.
El motiu ha estat la voluntat de "no molestar més del compte" a la resta de conductors atès que Rodalies "està com està". Una hora després d'haver sortit ja abandonaven la demarcació de Girona per Hostalric, d'allà han enllaçat amb Sant Celoni per la C-35 per arribar a Granollers i trobar-se amb els companys del Vallès i Osona, per enfilar tots plegats cap a Barcelona.
El portaveu del Gremi de la Pagesia explica que van amb "molts ànims" a Barcelona a recordar al Govern que fa dos anys que es van assumir compromisos i que encara que alguns s'han complert, encara en queden de pendents. "Ara estem en un punt on les coses importants no estan tirant endavant i, per tant, hem de seguir collant al Govern perquè ens escolti i aconseguir alguna cosa pel sector", ha reblat Ginabreda.
Tres columnes s’uneixen a Granollers
La columna gironina s'havia de trobar amb els pagesos mobilitzats al Vallès per arribar plegats a Barcelona per l'AP-7. A darrera hora d'aquest dijous, però, els Mossos d'Esquadra haurien comunicat que la marxa no estava permesa per aquesta via i empenyia Revolta Pagesa a mobilitzar-se per la C-17.
Finalment, doncs, han estat tres columnes les que s'han unit en aquesta via, a l'alçada de Granollers i Canovelles: la de Girona, la del Vallès i la de la Catalunya Central. Desenes de tractors han recorregut la C-17 per connectar amb l'avinguda Meridiana de Barcelona, en el tram final del recorregut.
"No deixarem de reivindicar el que creiem que és just i necessari per a la pagesia i pel territori", ha dit un membre de Revolta Pagesa al Vallès Oriental, Valentí Roger, abans d'emprendre la marxa.
En aquest sentit, Roger retreu a la Generalitat que encara no hagi concretat quines mesures pal·liatives s'aplicaran per minimitzar els efectes que té sobre el sector els acords del Mercosur. "És el gran problema que ens ve a sobre a la pagesia europea i encara estem esperant resposta a tots aquests temes", ha afirmat.
Els pagesos de Tarragona i l’Ebre decideixen no marxar amb tractors
Una quarantena de pagesos del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre s'han aplegat a primera hora d'aquest divendres al matí en una àrea de servei de l'AP-7, a l'altura de Tarragona. A quarts de nou, han sortit amb una desena de vehicles, que duien banderes de Revolta Pagesa, cap a Molins de Rei, on es trobaran amb la resta de pagesos, per entrar conjuntament cap a Barcelona.
Els agricultors han decidit en assemblea no marxar amb tractors perquè, diuen, que no volen generar més "malestar" per la situació de Rodalies i l'AP-7. "No volem crear molt de rebombori, ja que les Rodalies estan com estan, que la gent pugui anar a treballar, nosaltres pacíficament volem celebrar el nostre aniversari", ha assenyalat el president del Gremi de la Pagesia, Joan Regolf.
Els pagesos mobilitzats no tenen constància que es puguin reunir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La seva voluntat és dura a terme activitats reivindicatives i divulgatives per fer arribar el "malestar" de la pagesia i "fer entendre el que pot suposar que el Tractat de Mercosur tiri endavant", ha dit el portaveu de Revolta Pagesa, Eduard Escolà.
Pel que fa a les reivindicacions assolides en el darrer any, Regolf ha destacat que els pagesos rebran els ajuts pels darrers aiguats el pròxim mes de març. El col·lectiu ha aconseguit que percebin ajuts les finques agrícoles i ramaderes d'Aldover i Tivenys, afectades per l'incendi del Baix Ebre, que van quedar excloses. També hi ha damunt la taula, “el pla director de l'ACA que afecta bastant les inundacions, ja no en volem més. A més, falta acabar de resoldre el tema del Caragol-Poma. Per tant, a les Terres de l'Ebre també hem de ser escoltats", ha dit el president del Gremi de la Pagesia.
Una vintena de tractors surten de les Comarques Centrals
Una vintena de tractors i una cinquantena de pagesos i ramaders amb els seus vehicles han sortit de Sant Fruitós de Bages en direcció Barcelona per la C-16 en marxa lenta. Han sortit a les 9.15 h. amb la idea de passar pels Túnels de Vallvidrera per després entrar per la Via Augusta de Barcelona, on es trobaran amb la resta de participants de Revolta Pagesa. A la Catalunya Central han sortit un total de tres columnes, la de Manresa i també des d'Osona-Moianès-Lluçanès i Berguedà.
Entre els participants a Manresa hi ha Pep Escalé que recorda que les ganes de lluita segueix "ben viva" després de dos anys. "La sensació és de cansament, de presa de pèl i de ganes de reivindicar més", afirma. També es mostra decebut amb la classe política i posa l'exemple de l'acord entre la UE i el Mercosur. "Hem d'intentar que Espanya es posicioni fermament perquè és un dels països que ha dit un sí més rotund", assenyala. Ara bé, els dos anys de lluita també han servit per aconseguir coses positives, segons diu, com ara accions més contundents amb la fauna cinegètica.
Enric Casasayes, pagès del regadiu de Manresa, creu que cal fer "molta pedagogia" perquè la societat "no dona prou suport al sector". "Menges tres cops al dia i cal mirar l'origen de les coses, però la gent no ho té en compte", afirma. I entre els manifestants més joves també hi ha Jordi Bosch, de 17 anys. S'està formant per entrar al negoci familiar. És conscient de les dificultats, però aquest divendres té clar que cal mobilitzar-se per "ajudar el sector" però també a "tota la societat" que consumeix el producte local.
