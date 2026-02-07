El Carnaval ja és aquí: les rues, l’eufòria i el sentiment de pertinença prenen els carrers
Salt, Banyoles i alguns barris de Girona viuen l’esclat de la festa amb cercaviles multitudinàries, mentre que Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro escalfen motors amb rues per començar a agafar mides, curses populars, sopars de colles o la proclamació del Rei i la Reina de Carnestoltes
Salt, Banyoles, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro ja han donat el tret de sortida al Carnaval, aixecant el teló a una alenada de rues, disfresses, música i eufòria que, a les comarques gironines, s’allargarà fins al 28 de febrer.
A Salt i Banyoles, aquesta tarda s'ha celebrat el plat fort de la programació, amb rues multitudinàries que han tenyit els municipis de música, color i expectatives. En el cas de Salt, més de 700 persones i 14 comparses han donat cos i forma a la rua, que enguany ha estrenat recorregut, amb sortida des de la Rambla de la Massana i arribada a la Factoria Cultural de la Coma Cros, on cada colla ha fet el seu ball de presentació. La desfilada, que ha comptat amb la participació de centres educatius i entitats del municipi, ha exhibit propostes tant atrevides com reflexives, com una comparsa sobre la intel·ligència artificial.
Sota el lema «Anem per Feina», Banyoles també s'ha convertit en una autèntica festa, amb més de 2.000 persones entre participants de les diferents comparses i el nombrós públic que s’hi ha aplegat. Les comparses representaven totes les escoles de la comarca així com diferents col·lectius de la ciutat. La desfilada s'ha iniciat a la plaça Catalunya i ha recorregut els carrers del centre de Banyoles, seguits d’un nombrós públic que ha omplert les voreres a banda i banda. El recorregut ha acabat davant l’Ajuntament i, tot seguit, a la plaça Major, s'ha fet un concert infantil i la tradicional xocolatada popular. Al vespre, el Carnestoltes es reprendrà enfocat més a un públic adolescent, amb la rua de nit que s'iniciarà al passeig de la Indústria i acabarà a l’envelat del recinte de Barraques, amb concerts i sessions de DJ que s'allargaran fins ben entrada la matinada.
En el cas de Girona, també han arrencat les cercaviles per barris, amb l’arribada del Carnestoltes a l’Esquerra del Ter i al Pont Major. A l’Esquerra del Ter, la rua ha sortit de la pista del carrer de Collsacabra i ha culminat al parc de la Guingueta de Fontajau, amb una xocolatada, un espectacle i el lliurament dels guardons a les millors comparses i disfresses. Per la seva banda, al Pont Major, la rua ha arrencat des de la placeta Institut Narcís Xifra i Masmitjà i ha desfilat pels carrers del barri -acompanyada per la música de la batucada infantil del Pont Major i la Colla de la Gegantona del Pont- amb arribada a la pista de l’escola Carme Auguet, on la festa ha culminat amb un espectacle d’animació i una més que esperada xocolatada popular.
A Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro -que el cap de setmana que ve viuran l’esclat de la festa- ja han arrencat els primers actes. A Sant Feliu, ahir van donar el tret de sortida a la programació amb una cursa popular -tots els participants havien d’anar disfressats- i avui serà el torn de la cercavila de colles, que després s'aplegaran en un sopar popular, on es proclamaran les Padrines del Carnaval Ganxó. A Palamós, se celebrarà el sopar de presentació del Carnestoltes i la Reina i, a Platja d’Aro, les colles participaran en el tradicional sopar de Carnaval. A Santa Cristina d’Aro es viurà la rua de presentació del Carnaval, amb el sopar de colles i la posterior presentació del Rei o Reina de Carnestoltes.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere