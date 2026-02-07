Creixen els casos de violència sexual en menors gironins: l'any passat se'n van atendre 343
Més de la meitat de víctimes es detecten en l'entorn familiar
El model Barnahus del Govern català contra els absusos a infants i adolescents es consolida a Girona amb un increment de recursos
La xarxa Barnahus ha atès 343 casos de violència sexual a infants i adolescents al llarg del 2025 a les comarques gironines, xifra que suposa un increment del 9% respecte al 2024, quan n'hi va haver 317. Val a dir que la dada del 2024 parteix del març, quan el model es va començar a desplegar a la província.
El servei es va estendre progressivament arreu de Catalunya fa dos anys amb l’objectiu d’aplicar un model d’atenció integral a les víctimes i famílies pioner, tant a Catalunya com al sud d’Europa, en el qual diversos departaments intervenen en un cas i es coordinen i treballen sota el mateix sostre.
Les Barnahus són serveis d’atenció integral a infants i adolescents víctimes de violència sexual, que reuneixen en un mateix espai equips especialitzats de diferents àmbits per facilitar una atenció coordinada i adaptada a la víctima. La finalitat és garantir una intervenció especialitzada en un entorn segur i minimitzar la revictimització.
En el global de Catalunya, l'any passat es van atendre un total de 3.735 casos d’infants i adolescents. La xifra representa un 28,9% més que l’any anterior. L’increment s’associa al desplegament complet del model i al major coneixement i confiança en el servei.
Actualment, Catalunya compta amb 14 serveis Barnahus: Badalona, Barcelona (2 serveis), el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, la Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. A més, està prevista la construcció de nous equipaments públics que han de ser els espais definitius de diverses Unitats Integrades-Barnahus, concretament a la Seu d’Urgell, Lleida, Terrassa, Mataró, Manresa, Tortosa i Barcelona.
Tres de cada quatre casos són noies
Pel que fa al perfil dels infants i adolescents atesos, la majoria són noies (77,1%), mentre que els nois representen el 22,8% dels casos. El percentatge d’identitat no binària és del 0,2%. En relació amb l’àmbit dels fets, el 43,3% dels casos correspon a situacions produïdes en l’àmbit extrafamiliar, mentre que el 56,7% es produeixen en l’àmbit intrafamiliar (en el 6,3% restant no consta).
En aquest marc, la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, detalla que els casos atesos l’any 2025 en cadascun dels serveis i ha subratllat que “aquest increment no indica un augment de la violència, sinó una millor detecció, una major confiança en el sistema i menys silenci”.
En el moment dels fets, la major part dels casos se situa en la franja de 12 a 15 anys (34,79%), seguida de la de 5 a 8 anys (27,73%).
Les principals vies d’entrada dels casos a les Barnahus provenen de Salut (953 casos), Educació (804 casos) i la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA, amb 675 casos), seguides dels cossos de seguretat (381 casos).
Aquestes dades reforcen el paper de la detecció comunitària i institucional i la necessitat de continuar enfortint la coordinació entre serveis i administracions arreu del territori.
Reforç dels equips
Durant el 2025, s’ha continuat avançant en el desplegament de l’Estratègia Barnahus a través de les comissions territorials vinculades a cadascuna de les unitats integrades-Barnahus, com a espai de coordinació estable entre tots els agents implicats (mossos, representants de la judicatura, àmbit escolar, àmbit de la salut). Els departaments que formen part de la xarxa han destinat esforços i recursos per garantir una atenció especialitzada i una bona coordinació en la detecció, derivació i intervenció dels casos, amb accions de reforç dels equips i de formació.
En l’àmbit de recursos humans, s’han reforçat els equips psicosocials de les unitats de Terrassa, Girona i el Prat de Llobregat amb la incorporació de nous perfils professionals. El Departament manté la fórmula mixta dels equipaments i els equips amb personal propi de la DGPPIA i amb entitats del tercer sector, amb un dispositiu de 95 professionals (coordinació, psicologia, treball social i suport administratiu) al conjunt de la xarxa.
