La Run4Cancer mobilitza tretze poblacions gironines per lluitar contra la malaltia
Un any més, la cursa organitzada per Oncolliga Girona ha reunit milers de persones en el que ha sigut la seva 12a edició
La solidaritat ha tornat a recórrer les comarques gironines aquest diumenge 8 de febrer. La Fundació Oncolliga Girona ha organitzat la 12a edició de la Cursa Popular Run4Cancer, una marxa esportiva i social que busca mobilitzar la ciutadania sota una idea clara: fer que cada passa compti en la lluita contra el càncer.
La Run4Cancer coincideix sempre amb el primer diumenge després del Dia Mundial Contra el Càncer, que enguany va ser el passat 4 de febrer. Així doncs, el diumenge 8 de febrer s'ha celebrat aquest esdeveniment que destaca pel seu format descentralitzat, amb sortides simultànies a 13 punts diferents de la província: Salt, Palafrugell, Navata, Porqueres, Olot, Planoles, Riudellots de la Selva, Anglès, Torroella de Montgrí – Tallada - Verges, Maçanet de la Selva, Flaçà – Sant Joan de Mollet, Aiguaviva, Cabanes. Tots aquests municipis han sigut l'escenari de recorreguts circulars de 5 km i 10 km, aptes per a tots els nivells i edats. "És una marxa solidària i agrupa sobretot famílies, però també gent a qui realment li agrada molt córrer", destaca Anna Pol, organitzadora de l'esdeveniment.
Olot ha sigut el punt que ha reunit a més corredors i corredores en aquesta dotzena edició de la Run4Cancer, hi han participat 881 persones. A Riudellots de la Selva també s'hi han agrupat una bona colla de participants, en total 745. I el tercer municipi amb més inscrits ha sigut Porqueres, amb 515 corredors i corredores. A més a més, a part dels qui han trepitjat els carrers dels diversos municipis per córrer, n'hi ha hagut que ho han fet per organitzar-ho tot. Anna Pol destaca la vital importància dels voluntaris i volutàries que n'han format part: "Donem les gràcies a les delegacions d'Oncolliga de tots els municipis, així com a les entitats que ens han donat un cop de mà".
Una cursa 100% solidària
L'activitat ha començat a les 9 h i les 10 h (depenent segons el municipi) i la jornada ha finalitzat al voltant de les 13 h. En tractar-se d'una prova 100% solidària, no hi ha categories ni premis competitius; l'objectiu principal és "la participació i el suport a la causa". El preu de les inscripcions era de 12€ -amb assegurança inclosa- i es podia fer en línia uns dies abans o el mateix dia de la cursa als llocs indicats. En cas d'haver-se inscrit abans del 2 de febrer, els participants han rebut un buff de runner i una tote bag. A partir del 3 de febrer i el mateix dia de la cursa, l'obsequi es reduia a una tote bag (fins a esgotar existències). A més, tots els participants, acompanyats d'adults en cas de ser menors, han disposat d'avituallament de beguda durant la prova.
Amb aquesta dotzena edició, la Run4Cancer es referma com una de les grans mostres de lluita contra el càncer a la província de Girona. Tots els diners recaptats es destinaran a "ajudar als malalts i als seus familiars en el que necessitin", assegura l'organitzadora de l'esdeveniment. Els serveis que s'ofereixen són molt amplis: des d'assistència psicològica fins a estètica oncològica o orientació dietètica. L'organització tanca la jornada amb una gran satisfacció: "Ha sortit tot molt bé, estem molt contents", ha sentenciat Anna Pol.
