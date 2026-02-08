Un de cada quatre municipis gironins en zones d'alt risc rep ajuts contra els incendis
La Generalitat inclou 46 municipis de les comarques gironines en una línia d’ajuts per redactar els Plans de Prevenció d'Incendis, amb un import global de 178.000 euros
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va activar una convocatòria específica per ajudar els ens locals a completar instruments de planificació clau per a la prevenció d’incendis: els plans municipals de prevenció d’incendis forestals (PPI) —obligatoris en municipis d’alt risc— i els plànols de delimitació, que defineixen zones i franges de protecció al voltant d’urbanitzacions i nuclis de població.
El Departament, a tot Catalunya, ha atorgat 761.000 euros a 213 ajuntaments i 126.000 euros a 32 entitats municipals descentralitzades, amb la finalitat de fomentar la redacció dels PPI i dels plànols de delimitació. Es tracta de la primera vegada que la Generalitat obre una línia d’ajuts específica perquè totes aquelles entitats locals que no disposaven d’aquest instrument hi puguin accedir.
A la demarcació de Girona, hi consten 46 municipis que tenen import assignat (178.000 euros en total). La major part del finançament correspon a redacció de PPI (174.000 euros) i una part menor a plànols de delimitació (4.000 euros). La forquilla d’ajut va dels 1.000 euros (Siurana i Vilamacolum, només plànol) fins als 6.000 euros, que rep les Llosses.
El mateix control situa els municipis dins el marc del Pla INFOCAT, amb 46 classificats com a “obligats” i dos com a “recomanats” (en aquest cas, Siurana i Vilamacolum). En conjunt, es tracta d’un de cada quatre municipis de les comarques gironines situats en zones d’alt risc d’incendi.
Els municipis que consten com a beneficiaris
La relació de municipis amb import assignat és: Argelaguer, Bolvir, Bàscara, Campdevànol, Campelles, Camprodon, Cervià de Ter, Garrigàs, Gombrèn, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llambilles, Llanars, les Llosses, Maià de Montcal, Meranges, Mollet de Peralada, Molló, Montagut i Oix, Olot, Palau-saverdera, les Planes d’Hostoles, Planoles, Portbou, Queralbs, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Andreu Salou, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de Mollet, Sant Joan les Fonts, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Pau de Segúries, Santa Pau, Setcases, Siurana, Urús, la Vajol, la Vall d’en Bas, la Vall de Bianya, Vilallonga de Ter, Vilamacolum i Vilamaniscle.
Els ajuts es dirigeixen a instruments de prevenció (PPI i plànols), però els municipis també han de disposar del Pla d’Actuació Municipal (PAM) dins la planificació de Protecció Civil. Segons la informació publicada el 20 d’abril de 2025 amb dades actualitzades fins al 14 d’abril de 2025, només 55 dels 221 municipis gironins tenien el PAM homologat; 137 estaven pendents de revisió i 29 no l’havien presentat.
D’aquest darrer grup, el llistat incloïa 15 municipis obligats: Alp, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Garrigàs, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Meranges, Osor, Puigcerdà, Sant Andreu Salou, Sant Joan de Mollet, Sant Miquel de Fluvià, Verges i Vidrà. D’aquests, set consten amb import assignat als ajuts (Bolvir, Garrigàs, Guils de Cerdanya, Isòvol, Meranges, Sant Andreu Salou i Sant Joan de Mollet). En canvi, Alp, Fontanals de Cerdanya, Ger, Osor, Puigcerdà, Verges i Vidrà no consten a la relació d’ajuts amb import adjudicat.
