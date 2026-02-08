«Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
En el seu pas per Brunyola i Sant Martí Sapresa, Quim Masferrer va conèixer Josep Huix, una persona amb discapacitat intel·lectual que es declara el seu major seguidor: «Va ser la millor experiència de la meva vida»
Després de l’emissió d’El Foraster de 3CAT, que dilluns va retratar el pas de Quim Masferrer per Brunyola i Sant Martí Sapresa, Josep Huix (que té una discapacitat intel·lectual) es va seguir despertant amb el somriure de cada dia. El que sí que havia canviat, però, eren les barreres mentals. I és que el que per a ell va ser «la millor experiència de la meva vida», per a la família va ser un trampolí per fer pedagogia i «trencar prejudicis»: «A la gent li fa por parlar amb una persona amb discapacitat intel·lectual perquè no saben com tractar-lo, no hi estan familiaritzats i, per falta d’eines i sovint també d’empatia, el que fan és ignorar-lo o dirigir-s’hi com si fos un nen petit; però sortir al programa va permetre visibilitzar la seva realitat amb naturalitat i que tot Catalunya pogués veure que les persones amb discapacitat són tan vàlides com tota la resta», assenyala la seva germana, Sílvia Huix.
Ara, el saluda «gairebé tothom amb qui es creua»: «La gent s’hi acosta i li diu que el van veure a la televisió i, per a ell, i m’atreviria a dir que per a la nostra societat, aquesta és la millor medicina», celebra. La seqüència de la seva aparició al programa, de fet, s’ha fet viral i acumula allaus de comentaris a les xarxes socials, que aplaudeixen el «regal» que el presentador de Sant Feliu de Buixalleu va fer-li amb la visita: «Els que tenim un familiar com en Josep avui hem plorat en veure com de feliç que s’ha posat», assenyalaven alguns. I és que Josep Huix, com que l’ha vist tota la vida a la televisió, es declara «el seu amic».
Ell, però, no és «conscient» del ressò que està tenint la seva aparició al programa. De fet, per a ell, la seva germana i la seva mare -que pateix un parkinson agressiu- veure el programa ha estat, des de sempre, una «teràpia»: «No ens hem perdut mai un capítol, per a nosaltres és sagrat asseure’ns els dilluns al sofà a veure el programa; ens regala una estona de rialles, que a vegades ens fan molta falta», confessa Sílvia Huix.
Un seguidor incondicional
Tot i que aquesta era la primera vegada que tots dos interactuaven personalment, la germana de Josep Huix ja havia escrit en diverses ocasions a Quim Masferrer a través d’Instagram, demanant-li «si us plau» si podia enviar-li una felicitació al seu germà pel seu aniversari: «Sempre va acceptar i li enviava un missatge felicitant-lo, i això ja el feia la persona més feliç del món; però és clar, ara no hi ha color, aquesta vegada l’ha pogut conèixer de carn i ossos», celebra. De fet, si volien encertar amb el regal al seu germà, ja sabien què fer-li: entrades per anar a veure el seu espectacle. Ara, sense saber-ho, el regal l’ha fet ell a tot Catalunya.
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les imatges del descobriment d'una necròpolis al Barri Vell de Girona