Girona bat el rècord d'intervencions quirúrgiques amb un increment del 20% des del 2019
En el tancament del 2025, nombre de pacients pendents d'una operació baixa lleugerament respecte a l'any anterior
La Regió Sanitària Girona ha batut un nou rècord d’intervencions quirúrgiques programades, consolidant així la tendència creixent dels últims anys, amb el parèntesi de la pandèmia. En total, durant el 2025 es van realitzar 43.844 operacions programades en centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), que suposa un creixement del 2,3% en relació al 2024 i un 19,6% en relació al 2019, quan es van realitzar 36.665 operacions.
De totes les operacions realitzades al 2025 a la Regió Sanitària Girona, un total de 2.759 s’han realitzat a pacients amb càncer. Totes les intervencions vinculades a processos oncològics o tumors malignes s’han d’operar dins el termini establerts, que és de 45 dies, excepte els càncers de bufeta i de pròstata, que tenen un termini de garantia de 60 dies. El temps mig d’espera per a aquests pacients ha estat de 20 i 36 dies respectivament.
Durant l’any passat, es va indicar un procediment quirúrgic a 3.044 gironins, i a tancament de l’any, hi havia 262 pacients pendent de ser operats per algun tumor, amb una mitjana de temps de demora de 19 o 28 dies segons el temps de garantia del seu procés, és a dir, els dies que feia que els havien posat en llista d’espera per ser operats i, per tant, estaven dins el termini de garantia.
Pel que fa als pacients als quals se’ls va fer alguna cirurgia cardíaca, l’any passat en van ser 147, que van esperar una mitjana de 40 dies. A 31 de desembre hi havia 23 pacients pendents de ser operats, que feia una mitjana de 31 dies que els hi havia indicat l’operació. El termini d’accés garantit per a la cirurgia cardíaca valvular major o coronària major és inferior o igual a 90 dies.
Pròtesis i cataractes
La resta de procediments amb un temps d’espera garantit per part del Servei Català de la Salut, són les pròtesis de genoll, de maluc i les cataractes, que s’han d’operar dins un temps d’espera màxim de 180 dies. Pel que fa a les cataractes, l’any passat es van fer 7.142 procediments quirúrgics, amb un temps d’espera mig de 133 dies d’espera, mentre que es van realitzar 1.279 operacions de pròtesis de genoll, amb un temps d’espera mig de 159 dies, i 771 de pròstesis de maluc, amb 140 dies d’espera de mitjana. En aquests procediments, tampoc hi havia cap pacient fora del termini de garantia a finals de 2025.
La resta d’intervencions quirúrgiques, 31.730, corresponen a la resta de procediments, per als quals es recomana que es realitzin dins el termini d’un any. D’aquests, 806 pacients estaven fora del termini de referència a finals de 2025, quasi la meitat dels que hi havia a finals de 2024 (1.527).
"L'increment és espectacular tenint en compte que les intervencions s'han fet amb la mateixa estructura i el mateix nombre de quiròfans
El gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia, destaca que aquest volum d’activitat quirúrgica és el resultat "de l’esforç dels professionals que treballen en els hospitals de la demarcació i del seu compromís envers el sistema de salut i la ciutadania”. Heredia ha posat en valor que l’activitat quirúrgica "ha crescut un 20% en sis anys, un increment espectacular si es té en compte que s’ha realitzat pràcticament amb la mateixa estructura, amb el mateix volum de quiròfans".
No va ser fins a finals de 2024 que la Regió va incorporar noves sales, amb la posada en marxa de 4 quiròfans nous a Blanes i 2 al Santa Caterina. "Cal tenir present que l’hospital Trueta també està fent un bloc quirúrgic nou, que permetrà donar més aire a la capacitat quirúrgica de la Regió", afegeix.
Gairebé 20.000 pacients en espera
El nombre d’entrada de pacients també ha anat creixent any rere any, i ha passat de les 43.786 persones amb indicació quirúrgica al 2019, als 51.239 al 2025, un 17% més.
La llista d’espera, amb 19.973 pacients, s’ha reduït lleugerament respecte a finals del 2024, quan n'hi havia poc més de 20.000. En la mateixa línia, s'ha reduït en un 7% des del 2022.
La millora del 2025 es produeix després de l'increment destacat de pacients en espera a finals del 2024, que era d'un 9% més respecte a finals del 2023. La incorporació de noves sales a finals del 2024 hauria sigut un detonant en l'increment d'intervencions.
