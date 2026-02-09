El jutjat de Figueres fixa data de judici per la demanda dels Bombers Voluntaris de les comarques gironines
La Generalitat s'ha personat en la causa a Figueres considerant que les demandes s’haurien de resoldre per la via contenciosa-administrativa
En la demanda presentada als jutjats de Girona el jutjat ha requerit documentació
El procés judicial impulsat pel col·lectiu Bombers Precaris en Lluita continua avançant a les comarques gironines. El jutjat social de Figueres ha admès a tràmit la demanda presentada per bombers voluntaris i ha fixat la data del judici per al pròxim 5 de novembre de 2026. A les comarques gironines hi ha dues demandes col·lectives que agrupen 45 bombers de 13 parcs. En la demanda presentada als jutjats de Girona el jutjat ha requerit documentació.
Reclamen que la seva feina -feta sota el paraigua del voluntariat- és en realitat treball remunerat “encobert”.
Segons ha informat l’equip legal del col·lectiu, la demanda de Figueres forma part del primer bloc de procediments que ja tenen data de vista judicial arreu de Catalunya, juntament amb els de Lleida, Terrassa i Granollers. En conjunt, aquestes quatre causes afecten 171 bombers voluntaris.
Paral·lelament, la Generalitat s’ha personat en tres d’aquests jutjats —Terrassa, Granollers i Figueres— per qüestionar la competència de la jurisdicció social, defensant que les demandes s’haurien de resoldre per la via contenciosa-administrativa.
Des de l’equip jurídic dels Bombers Precaris consideren que aquesta estratègia no té fonament, ja que les demandes no impugnen cap resolució administrativa concreta, sinó que busquen determinar si existeix una relació laboral encoberta entre els bombers voluntaris i l’administració. Segons apunten, aquesta maniobra podria tenir com a objectiu endarrerir o impedir la celebració dels judicis ja fixats.
A banda d’aquestes quatre causes, hi ha set demandes més en diferents punts del procés judicial. Tres d’elles —Reus, Tortosa i Girona— ja tenen número de procediment assignat, però han rebut requisits previs. A Girona, el jutjat ha requerit documentació relativa a la reclamació provisional de quantitats, que ja ha estat aportada, i s’està a l’espera de l’admissió a tràmit.
Mobilització social i nous suports
Més enllà dels tribunals, Bombers Precaris en Lluita manté activa l’estratègia de mobilització. Aquesta setmana s’han celebrat quatre assemblees territorials arreu de Catalunya per informar de l’estat del procés judicial i definir les properes accions.
El col·lectiu ha anunciat la continuïtat de la campanya de solidaritat iniciada a finals de 2025, a la qual s’ha sumat recentment el suport de Revolta Pagesa. En aquest marc, s’han convocat dues jornades de recollida de signatures als carrers els diumenges 15 i 22 de febrer.
A més, a partir del mes de març es preveuen noves mobilitzacions, amb la voluntat de tornar a posar al centre del debat públic la situació laboral dels bombers voluntaris i la seva relació amb la Generalitat.
La conflictivitat entre els bombers voluntaris i la Generalitat ha portat a les demandes als jutjats de Girona i Figueres on s'hi han presentat dues demandes col·lectives que agrupen 45 bombers de 13 parcs, que reclamen que la seva feina —-feta sota el paraigua del voluntariat- és en realitat treball remunerat “encobert”.
Un grup de bombers voluntaris es va concentrar el mes de desembre davant dels jutjats de Girona.
A Girona hi han entrat les peticions de 27 bombers de nou parcs: Arbúcies, Camprodon, Maçanet, Olot, Puigcerdà, Ribes de Freser, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar. A Figueres, s’hi han presentat les de 18 bombers de quatre parcs: La Jonquera, l’Escala, Portbou i Sant Climent Sescebes.
En total, s’hi veu implicada la majoria de parcs voluntaris de la zona i també diverses dotacions de parcs mixtos, com els d’Olot, Santa Coloma i Maçanet de la Selva.
Durant les protestes Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita, va expolicar que el que reclamen són els “drets laborals” dels bombers voluntaris, un col·lectiu “fart d’estar en precari”. "Ja n’hi ha prou de sortir a apagar foc sense cobertura de la Seguretat Social” i que els voluntaris fan “la mateixa feina que la resta de bombers, estan integrats sota el mateix comandament i se’ls exigeixen unes hores mínimes”, manifestava. També va subratllar que són els “bombers riders de l’administració”, que cobren “10 euros l’hora” i que seguiran lluitant.
