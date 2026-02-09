Les Preses assumeix directament els serveis que gestionava l’empresa EMPRIS
Des de l’1 de gener, el personal s’ha incorporat a la plantilla de l’Ajuntament per subrogació
L’Ajuntament de les Preses ha culminat la dissolució de la societat municipal EMPRIS, S.L. i, des de l’1 de gener, els serveis que gestionava l’empresa es presten directament des del consistori. El canvi inclou la subrogació de tota la plantilla, amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i l’estabilitat laboral.
Les Preses ha fet un pas en la seva organització interna: ha posat punt final a EMPRIS, S.L., la societat municipal que fins ara gestionava diversos serveis. A partir de l’1 de gener, aquestes tasques s’assumeixen directament des de l’Ajuntament de les Preses.
Un dels punts clau del procés ha estat la incorporació de tot el personal d’EMPRIS a la plantilla municipal mitjançant subrogació. Segons el consistori, això permet mantenir el funcionament habitual dels serveis i assegurar la continuïtat de les persones treballadores.
Una plantilla especialitzada, sense duplicitats
L’Ajuntament explica que la integració s’ha fet sense canvis rellevants en l’estructura de personal ni en la relació de llocs de treball, perquè tant el consistori com EMPRIS ja tenien aquest document aprovat pel Ple el juliol del 2022.
La plantilla incorporada està formada per perfils especialitzats —com gestora, mestres, educadores, cuinera i personal de neteja—, cosa que, segons l’Ajuntament, ha facilitat l’encaix sense duplicar funcions amb el personal que ja hi havia.
Aposta per la gestió directa
Amb aquest canvi, el consistori remarca que vol avançar cap a la gestió directa dels serveis municipals, amb la voluntat de guanyar eficiència i reforçar el servei públic. També sosté que la mesura busca mantenir la qualitat de l’atenció a les veïnes i veïns, ara amb la gestió assumida íntegrament des de l’Ajuntament.
