Les Preses vol reduir l’aparcament irregular i millorar l’accessibilitat davant l’ermita de Sant Sebastià
El projecte, ara en informació pública, té un pressupost de 186.667,39 € i l'obra té un termini d’uns tres mesos
L’Ajuntament de Les Preses ha obert el període d’informació pública del projecte de reurbanització de l’espai davant l’ermita de Sant Sebastià per ordenar la mobilitat i facilitar el pas dels vianants. El pla vol corregir problemes quotidians com l’aparcament irregular, la circulació en un tram estret i unes voreres poc accessibles, sobretot per a persones amb mobilitat reduïda.
El document tècnic situa el focus en un àmbit molt concret: el tram davant la capella i els accessos immediats. En aquest punt, el projecte descriu situacions repetides que acaben generant conflictes de convivència a la via pública: vehicles estacionats fora de lloc, circulació en doble sentit en una zona estreta i voreres que dificulten el pas a peu.
La pressió s’accentua en determinades franges horàries, quan hi ha més moviment al barri. El text destaca l’impacte de l’activitat de la fleca La Fogaina, perquè la concentració d’entrada i sortida de vehicles i vianants fa aflorar amb més intensitat els problemes d’aparcament i de trànsit.
El projecte també aporta context sobre per què l’entorn ha acabat adoptant la configuració actual. Apunta que el soterrament del rec de Sant Sebastià va alterar les cotes del carrer i va deixar la capella i edificis propers en una posició més baixa, un factor que ha condicionat el paviment i l’encaix entre voreres i calçada.
Plataforma única per pacificar l’entorn
La proposta planteja una reordenació per pacificar el tram i guanyar qualitat urbana, amb la mirada posada en la seguretat i la comoditat del vianant. Una de les mesures principals és la creació de plataforma única en bona part de l’àmbit, una solució habitual en entorns patrimonials o de pas intens, pensada per reduir la sensació de “carrer per als cotxes” i afavorir una convivència més segura.
Per millorar l’accessibilitat, el projecte preveu pendents més suaus i un recorregut de pas més continu. També incorpora una vorera elevada al costat oest, amb un cantell aproximat de 10 centímetres, i paviments amb criteris antilliscants i adaptats a normativa.
En l’apartat de materials, el document planteja mantenir una imatge homogènia de l’espai i donar continuïtat al paviment existent, amb l’ús previst de lloses de color rogenc, entre altres solucions.
Jardineres mòbils i protecció de l’ermita
El disseny incorpora mòduls de jardineres —algunes amb funció també de banc— per separar usos, ordenar l’espai i limitar l’estacionament descontrolat. El projecte preveu que moltes siguin mòbils per adaptar la zona a necessitats puntuals, com la festa de Sant Sebastià, quan es talla el trànsit i l’àmbit passa a tenir un ús preferent per als vianants.
La documentació també remarca la proximitat de les obres a l’ermita, inventariada com a Bé d’Interès Local (BIL), i preveu mesures bàsiques de protecció dels paraments —sobretot als límits de façana—, tenint en compte que es tracta de murs de pedra.
Pressupost, terminis i consulta del projecte
L’actuació té un pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) de 186.667,39 € i un termini d’execució estimat d’uns tres mesos un cop adjudicada l’obra. Abans de l’aprovació definitiva, el projecte preveu demanar informes a Endesa (per la previsió de línia subterrània i serveis de baixa tensió) i a Telefònica (per millores de telecomunicacions). També s’hi fixa que, abans d’iniciar els treballs, caldrà acreditar la gestió dels residus amb la documentació signada per un gestor autoritzat.
El projecte es pot consultar en horari d’oficina als serveis tècnics municipals (c/ Major, 2, de Les Preses) i també al portal de transparència, durant el període d’informació pública, en què es poden presentar al·legacions.
