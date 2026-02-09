Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'incendi d'una xemeneia afecta dues cases unifamiliars a Molló

Un dels inquilins van haver de ser reallotjats

Els Bombers treballant en l'incendi. / Bombers

Redacció

Redacció

Molló

Un incendi en una xemeneia va afectar ahir al vespre dues cases unifamiliars, aparellades, a Molló.

L'avís del foc es va donar a les 20.01. Al lloc s'hi van desplaçar sis unitats dels Bombers. Les flames van afectar l'aïllant de sota coberta de les dues cases.

Segons Bombers, van desmuntar les llates de fusta per arribar a l'aïllant de la coberta i van descartar cap afectació estructural.

D'una de les cases van cremar 6 m2 de teulada, i de l'altra 3 m2. Es va procedir a revisar la càmera tèrmica per localitzar punts calents, remullar i es va donar per extingit.

El foc no va causar ferits, però els inquilins d'una de les cases van haver de ser reallotjats durant la nit.

