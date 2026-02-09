Olot guanya dos nous dies per renovar el DNI i el passaport
La Policia Nacional hi afegirà una jornada extra cada dos mesos i obre cites per al 26 de febrer i el 13 de març
Olot tindrà més disponibilitat per tramitar el DNI i el passaport al municipi. A partir del febrer del 2026, la Policia Nacional hi sumarà un dia de servei addicional cada dos mesos, després de la petició de l’alcalde, Agustí Arbós, a la Subdelegació del Govern. Les primeres noves dates ja tancades són el 26 de febrer i el 13 de març, amb cita prèvia a partir del 9 de febrer.
El servei d’expedició i renovació del DNI i el passaport es va recuperar a Olot el juny del 2025. Des d’aleshores, un cop al mes, agents de la unitat mòbil VIDOC de la Policia Nacional s’instal·len davant de l’Ajuntament d’Olot per atendre la ciutadania i evitar desplaçaments a altres municipis.
Segons el consistori, el volum de sol·licituds per renovar documentació —especialment entre persones grans— ha fet necessari ampliar el nombre de jornades disponibles. L’alcalde, Agustí Arbós, ha traslladat la demanda al subdelegat del Govern a Girona, Pere Parramon, en una reunió divendres passat.
Més sessions cada dos mesos
La Subdelegació ha informat que, a partir d'aquest mes de febrer, Olot incrementarà la freqüència del servei amb un dia addicional cada dos mesos. Actualment, hi ha dues furgonetes de la VIDOC que donen servei a 20 municipis de la demarcació de Girona, amb altres poblacions en estudi.
Pel que fa a l’activitat global, durant el 2025 es van tramitar 3.000 documents (DNI i passaports) a totes les comarques gironines, segons les dades facilitades. L’ampliació anunciada busca donar més marge perquè la ciutadania pugui fer renovacions i expedicions sense sortir del municipi.
De moment, ja s’han acordat dues noves dates per a aquest inici d’any: el dijous 26 de febrer i el divendres 13 de març. L’Ajuntament d’Olot preveu comunicar pròximament la resta de dies del 2026 en què la unitat mòbil de la Policia Nacional es desplaçarà a la ciutat.
Com reservar cita
La reserva d’hora per a les noves sessions s’ha obert avui mateix dilluns 9 de febrer. La cita prèvia s’haurà de demanar a través del web de l’Ajuntament d’Olot (olot.cat), indicant si es vol renovar o expedir el DNI o el passaport.
Per completar la sol·licitud caldrà facilitar les dades d’identificació (nom i cognoms, número de DNI/NIE i correu electrònic) i escollir una franja horària disponible. El tràmit està previst que duri uns 15 minuts.
A l’hora reservada, caldrà adreçar-se al vehicle integral de documentació de la Policia Nacional, situat davant de l’Ajuntament d’Olot. Per a qualsevol dubte, l’Oficina d’Atenció Ciutadana atén consultes al 972 27 91 01.
