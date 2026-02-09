Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El projecte que apropa més de 3.000 alumnes del Pla de l'Estany al teatre i la música en directe

La 26a edició de la Campanya de Teatre i Música a les Escoles programa propostes com "El conillet que volia pa de pessic" o un concert de La Ludwig Band

Fragment de "La idea brillant", l'obra que ha donat el tret de sortida a la 26a edició de la proposta. / Ajuntament de Banyoles

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Banyoles

Banyoles posa en marxa la 26a edició de la Campanya de Teatre i Música a les Escoles, un projecte que permetrà que prop de 3.000 alumnes del Pla de l'Estany gaudeixin de propostes d’arts escèniques i musicals al llarg del curs.

La campanya està organitzada per TTela en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles. La cita compta amb la coordinació artística i tècnica d’EscenaBanyoles, amb l’objectiu de familiaritzar l’alumnat amb les arts en viu. El projecte vol promocionar i contribuir a l’educació artística com a element vertebrador per a l’aprenentatge dels infants i, alhora, com a factor d’inclusió social.

El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, apunta que “pel Servei de Cultura aquest és un projecte estratègic ja que pretén apropar les arts escèniques i musicals a tots els infants de la comarca i familiaritzar-los amb les arts en viu".

Fins al 20 de febrer està previst que prop de 3.000 alumnes d’I3 fins a 6è primària de totes les escoles de Banyoles i el Pla de l’Estany passin per la campanya de teatre. Al març es reprendrà el projecte, en el que també hi participaran els infants d’I2 de les escoles bressol. Gràcies al suport de diferents administracions i entitats, el cost per infant es manté "al mínim possible" per garantir l’accés universal a la cultura.

Propostes per treballar a l’aula

Les diferents propostes teatrals i musicals han estat escollides perquè els seus continguts permetin treballar línies pedagògiques a l’aula. En aquest sentit, tots els espectacles van acompanyats de guies didàctiques on es tracten els continguts de l’espectacle per a treballar a l’escola.

Aquest curs les propostes teatrals escollides són "El conillet que volia pa de pessic" de la companyia Cacauet Teatre (I3 a I5); "La idea brillant" de la companyia Marga Socies (1r i 2n); la companyia IPA Productions oferirà, en llengua anglesa, "Tarzan" (3r i 4t); i l’alumnat de cicle superior podrà gaudir de "La Tempesta" de Zero en Conducta.

Pel que fa a les produccions musicals (del 2 al 13 de març), s’oferirà "Cançons i rimetes" de la companyia 2 Princeses Barbudes (I2 a I5); "Bon vent" d’Ebri Knight amb l’univers musical de Xesco Boix (1r i 2n), "Caçamelodies al rescat!" de la companyia Capgira; i per últim, l’alumnat de cicle superior gaudirà d’un concert de La Ludwig Band.

La Campanya de Teatre i Música a les Escoles compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, a través de les subvencions per a programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat.

TEMES

