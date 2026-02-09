Sant Joan de les Abadesses posa en marxa un transport per portar gent gran al Casal Jaume Nunó
La prova pilot “De casa, al Casal” arrenca el 17 de febrer amb sortida els dimarts a la tarda, servei d’acompanyament i un cost de 3 euros per dia
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses posa en marxa dimarts 17 de febrer de 2026 la prova pilot “De casa, al Casal”, un servei de transport i acompanyament adreçat a persones grans per facilitar l’accés al Casal Jaume Nunó. El projecte vol afavorir la participació regular en activitats i combatre situacions de soledat no volguda i dificultats de mobilitat detectades en una diagnosi municipal.
L’actuació s’emmarca en el Pla per un nou model municipal de serveis i cures a les persones, elaborat durant el 2025 a partir d’un procés participatiu impulsat pel consistori. El treball s’ha fet amb el guiatge de la cooperativa Hèstia Benestar SCCL i amb el suport de la Diputació de Girona.
La diagnosi que va precedir el pla posava de manifest, segons la informació municipal, diferents necessitats vinculades a l’envelliment: casos de soledat no volguda, barreres de mobilitat i la conveniència de reforçar serveis de proximitat perquè la gent gran pugui mantenir una vida activa i connectada amb els espais municipals.
Un servei setmanal amb organització flexible
La prova pilot funcionarà cada dimarts, amb sortida a les 16 h i retorn a les 19 h. L’organització serà flexible i s’adaptarà tant al nivell de mobilitat de les persones usuàries com a la seva ubicació dins el municipi.
En funció de cada cas, el servei preveu recollida directa al domicili quan sigui necessari. En altres situacions, s’establiran punts de trobada per concentrar les persones que utilitzin el transport i optimitzar els desplaçaments.
El trasllat es farà amb una furgoneta amb capacitat per a 5 persones, adaptada i amb espai per a dues cadires de rodes. L’Ajuntament indica que, si la demanda ho requereix, es podran programar més viatges per garantir l’accés al servei.
Dins el nou model municipal de cures
El cost del servei serà de 3 euros per dia. Segons el consistori, “De casa, al Casal” forma part de l’eix de creació i dinamització d’espais de vida i serveis col·lectius, un dels quatre pilars del nou model municipal de cures.
Els altres eixos que recull el pla són la detecció i prevenció de situacions de risc, el suport a les persones cuidadores i la coordinació entre serveis i agents locals. L’Ajuntament situa aquesta prova pilot com una de les primeres iniciatives del full de ruta, amb l’objectiu de reforçar els vincles socials i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans al municipi.
