Sis municipis gironins sumen 2,9 milions en ajuts per rieres i torrents
Riells i Viabrea encapçala el llistat amb 949.269 € i el Gironès és la comarca amb més import en subvencions de la Generalitat
Sis ajuntaments de les comarques gironines acumulen 2.894.409,68 euros en subvencions atorgades per actuacions vinculades a rieres i torrents, segons les dades d’ajuts per comarques de l'ACA. Els projectes inclouen obres d’estabilització de marges, millores hidràuliques i actuacions en punts sensibles del traçat de lleres en trams urbans.
El municipi de la Selva, Riells i Viabrea, és el principal receptor dels ajuts dins la demarcació de Girona, amb 949.269,16 euros. El projecte finançat preveu obres d’estabilització i protecció dels marges d’un tram de la riera de Berenguer al pas per les urbanitzacions Junior Park i Can Plana. Aquest és, a més, el sisè import més alt del conjunt de les 34 actuacións que ha subvencionat la Generalitat.
La segona subvenció més elevada a les comarques gironines correspon a Celrà (Gironès), amb 530.840,64 euros, per a la canalització del torrent Isidre Rossell i Gimbernat. En tercer lloc, hi ha Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), amb 499.926,47 euros, per a una millora hidràulica al riu Ter al voltant de la Colònia Jordana i Cal Gat.
El llistat també inclou Cassà de la Selva (Gironès), amb 478.319,75 euros, per millorar la capacitat hidràulica de la riera Cagalar i reduir danys provocats per episodis d’inundació. A Porqueres (Pla de l’Estany) s’hi consignen 409.615,08 euros per substituir obres hidràuliques al torrent del Pas, sota la C-66 i al tram de la C-150a.
Tanca el llistat gironí Ger (Cerdanya), amb 26.438,58 euros, destinats a la substitució d’infraestructures existents d’endegament al riu Duran i el torrent de Rapes.
El Gironès supera el milió d’euros en el global gironí
Per comarques, el Gironès és la que concentra més import, amb 1.009.160,39 euros, sumant les actuacions de Celrà i Cassà de la Selva. La Selva se situa just darrere amb 949.269,16 euros (tota l’aportació correspon a Riells i Viabrea). El Ripollès arriba als 499.926,47 euros amb el projecte de Sant Joan de les Abadesses, mentre que el Pla de l’Estany suma 409.615,08 euros amb l’actuació de Porqueres. A la Cerdanya, l’import recollit és de 26.438,58 euros amb l’obra prevista a Ger.
La convocatòria, resolta ara per l’ACA, finançarà 34 projectes al conjunt de Catalunya i havia rebut 53 sol·licituds. Davant l’elevat volum de propostes i la valoració tècnica dels projectes, l’Agència va ampliar el pressupost inicial amb una aportació addicional de prop d’1,6 milions d’euros, fins a arribar als 16,5 milions previstos per al període 2026–2028. El programa fixa un màxim d’1,5 milions per projecte i percentatges d’ajut que poden arribar fins al 95% del cost admès, amb l’objectiu de facilitar actuacions també a municipis petits i mitjans. En termes globals, Girona representa aproximadament un 17,5% dels imports totals amb subvenció.
