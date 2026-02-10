Accent gironí a la Nit del Sommelier
Toni Gerez, Paula Cuenda i Marc Gasol van ser guardonats en l’acte celebrat dilluns a la nit al restaurant Esperit Roca de Girona, en el qual també es va tenir un record per a Agustí Ensesa
«Tenim un ofici meravellós perquè donem felicitat», proclamava dilluns a la nit Toni Gerez, cap de sala i sommelier del restaurant Castell Perelada, després d’haver recollit el premi Trajectòria concedit per l’Associació Catalana de Sommeliers. «Porto més de 40 anys d’ofici i sempre m’ho he passat molt bé, sempre he gaudit molt compartint amb els clients», afegia durant el seu parlament a la Nit del Sommelier, celebrada dilluns al restaurant Esperit Roca de la fortalesa de Sant Julià de Ramis.
Gerez va ser un dels guardonats en una vetllada que va tenir accent gironí, perquè també van ser premiats Paula Cuenda Lucena, sommelier del restaurant Villa Más de Sant Feliu de Guíxols, que va guanyar el concurs per elegir el millor sommelier de Catalunya, i el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, que va ser proclamat Soci d’Honor de l’Associació Catalana de Sommeliers. A més, la presidenta de l’entitat, la gironina Anna Vicens, va tenir un record per a Agustí Ensesa, sommelier, cap de sala, empresari, professor, divulgador del vi i de la gastronomia i col·laborador de Diari de Girona, desaparegut recentment.
La festa anual dels sommeliers en la primera jornada del Fòrum Gastronòmic va començar al matí amb l’arrencada del concurs per elegir el millor sommelier de Catalunya. Després d’una sessió matinal amb dotze concursants van resultar finalistes Paula Cuenda, Anna Casabona París, sommelier de Juvé & Camps, i Chus Brion, professora de sommelieria del Barcelona Culinary HUB. Les tres aspirants van haver d’afrontar, davant d’un jurat tècnic i del públic assistent a l’esdeveniment, una final pràctica amb una prova sorpresa, prova de servei, tast i identificació de productes, correcció d’una carta errònia, presa de comanda i maridatge, decantació, estil.
Al final, es va imposar Paula Cuenda, l’única aspirant procedent de les comarques gironines, que abans d’arribar al Villa Más havia treballat en diferents establiments dels germans Roca, com ara Celler de Can Roca, Normal o Mas Marroch. Després de rebre el reconeixement a la Nit del Sommelier, ja de matinada, es va declarar emocionada i va expressar el seu agraïment a Josep Roca, Carles Aymerich i els equips amb els quals havia treballat. «És un honor», va dir, abans d’apuntar que «el nostre és un ofici que s’ha de cuidar, perquè a tothom li agrada gaudir, i jo gaudeixo cada dia amb la feina, que crec que és una vocació». Sobre el Villa Más, va apuntar que «hi disfruto cada dia, és una gran casa que m’ha acollit i m’ha fet confiança, i ho agraeixo molt».
Abans d’aquest reconeixement s’havien atorgat els guardons que concedeix anualment l’entitat, entre els quals el que va rebre Marc Gasol, que es va declarar «gironí d’adopció» i defensor d’una «alimentació conscient». El premi reconeixia precisament l’activitat solidària de Gasol, especialment interessat pel món del cafè.
També es va lliurar el premi Victòria Ibáñez a la Millor Iniciativa Solidària 2026 a la Cooperativa Coopera-agrari; Sangenís i Vaqué de Porrera va ser distingit com Celler amb Millor Oferta Enoturística; el restaurant Cinc Sentits de Barcelona va rebre el guardó a la Millor Sala de Restaurant; i el periodista Ramon Francàs el de Millor Comunicador. I es va retre homenatge a la sommelier i vicepresidenta per Barcelona de l’ACS, Victòria Ibáñez, «Vicky», que va morir aquest estiu.
La Nit dels Sommeliers va culminar amb un sopar servit pel Celler de Can Roca i amb un maridatge especialment elegit pel seu cambrer de vins, Josep Roca.
