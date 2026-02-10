Alcaldes del Ripollès veuen amb bons ulls el nou mapa sanitari si no va "en detriment" de l'hospital comarcal
La direcció de l'Hospital de Campdevànol està a l"expectativa" de la derivació d'usuaris de la Vall de Camprodon a Olot
Els alcaldes de Campdevànol, Sant Pau de Segúries i Camprodon veuen amb bons ulls el nou mapa sanitari que el Departament de Salut ha presentat aquest dimarts sempre i quan no vagi "en detriment" de l'Hospital Comarcal de Campdevànol. Consideren que el nou model pot ser una oportunitat per millorar la coordinació i la qualitat assistencial al territori, però reclamen garanties perquè es mantinguin els recursos, el finançament i els serveis de l'únic hospital que hi ha a la comarca. Un posicionament que comparteix la codirectora-gerent de l'Hospital de Campdevànol, Núria Gomis, que assenyala que estan a l'"expectativa" de com s'implanta la inclusió de la Vall de Camprodon a l'Àrea Integrada de Salut (AIS) de la Garrotxa.
Aquest dilluns Salut ha explicat que reorganitzarà el sistema sanitari català creant 30 Àrees Integrades de Salut (AIS), que substituiran les 43 àrees de gestió actuals i situaran l'atenció primària al centre. El departament ha alertat que l'envelliment de la població, l'augment de malalties cròniques i la manca de professionals fan necessari un canvi estructural per "garantir la continuïtat del model sanitari català".
I entre les novetats, s'ha confirmat la creació de l'AIS Osona-Ripollès -la primera que ja entrarà en funcionament- així com la inclusió de la Vall de Camprodon a l'AIS Camprodon–Garrotxa–Gironès–Pla de l’Estany–Selva Interior que passarà a tenir l'hospital d'Olot com a centre hospitalari de referència. Ara bé, des del Departament de Salut també han precisat que aquesta part del Ripollès podrà ser atesa per professionals de l'hospital de Campdevànol si així ho considera l'equip d'atenció primària, que serà qui tindrà la decisió final. En tot cas, la implantació de les AIS a tot Catalunya es farà de forma progressiva.
En una entrevista a l'ACN, la codirectora-gerent de l'Hospital de Campdevànol, Núria Gomis, veu positiva la integració amb Osona. Tot i això, remarca que el que hi havia ara era una "aliança estratègica" amb l'Hospital de Vic i no una AIS que englobarà "altres serveis que no estan com a serveis territorials". Per tant, diu, "hi ha camí a fer".
Per Gomis, si realment la nova distribució no comporta una reducció pressupostària de l'hospital ni una pèrdua de llocs de treball serà una "gran notícia". Ara bé, creu que cal veure com s'"aterra" aquesta proposta, sobretot en el cas de la derivació d'usuaris de la Vall de Camprodon a l'hospital d'Olot. Segons ha dit, cal veure quins efectes tindrà en la planificació del finançament, la població de referència i els recursos humans. "Estem a l'expectativa", ha subratllat.
Alcaldes del Ripollès volen que es garanteixin els recursos a l'hospital comarcal
En relació a la derivació de pacients a Olot, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, recorda que aquest flux no és nou i respon a una realitat històrica. "Fa quatre anys ja estàvem en l'hospital de referència Olot-Trueta. Sempre hi ha hagut un flux natural de la Vall de Camprodon cap a Olot i Girona", ha explicat.
Segons l'alcalde, la proximitat de l'Hospital d'Olot, especialment amb el nou equipament situat a l'entrada de la ciutat, fan que sigui una opció molt accessible per als veïns de la vall. Tot i això, s'ha mostrat taxatiu: "Sota cap concepte pot anar en detriment de l'Hospital de Campdevànol. És l'hospital comarcal del Ripollès i s'ha de mantenir obert i amb la màxima qualitat possible". En aquest sentit ha advertit que, si el nou model acabés perjudicant el centre, ho farien arribar a la conselleria.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, que ha defensat que el més important és garantir un bon servei i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. "Si per proximitat hem d'anar a Olot, hi anirem, i si per especialistes hem d'anar a Campdevànol, també hi anirem", ha afirmat. Coma ha remarcat que el criteri ha de ser mèdic i no pas una decisió personal, i que el sistema ha de permetre derivar els pacients en funció de l'especialitat i la distància.
El batlle també ha posat sobre la taula la qüestió de la mobilitat, especialment per a la gent gran. Ha advertit que, si s'han de potenciar derivacions cap a Olot o Girona, caldrà garantir sistemes de transport perquè ningú quedi exclòs per falta de mitjans. "El que volem és un servei funcional, amb especialistes, i que la proximitat sigui un criteri real", ha remarcat.
Seguir de prop la implantació
L'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, ha afirmat que la conselleria els ha "garantit" el servei i el finançament de l'hospital, que era el que més "els preocupava" i que, per tant, confien que el nou mapa "no minvarà els recursos ni la potència" de l'hospital comarcal. Ara bé, també ha assegurat que se seguirà molt de prop perquè "tot va pel camí que toca" i que les previsions "més fatalistes" que havien sorgit a la comarca "no es compleixin". Creu que el nou model és una oportunitat per millorar el servei i ampliar a poder ser els serveis de l'hospital juntament amb l'aliança de l'hospital de Vic i amb la C-17.
El Departament de Salut també ha confirmat que encara està en estudi la petició de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per adscriure's al CAP de Camprodon.
La mobilització d'entitats ripolleses i ajuntaments
La polèmica de la creació de la nova AIS Osona-Ripollès va començar a mitjans de gener quan la direcció de l'Hospital de Campdevànol -de caràcter comarcal perquè és l'únic que hi ha a la zona- va alertar de la nova distribució territorial dels recursos sanitaris "posava en risc" la sostenibilitat econòmica del centre. Basant-se a una informació que els havien avançat en una reunió tècnica, van expressar la seva preocupació perquè també podia suposar la possible pèrdua de fins a 80 llocs de treball.
A partir d'aquí, agents socials, polítics, alguns ajuntaments i el Consell Comarcal del Ripollès van impulsar manifestos i mocions per reclamar uns serveis de salut de qualitat amb més recursos per l'Hospital de Campdevànol i també per als Centres d'Atenció Primària. Els preocupava que la comarca "es partís" i que això comportés un empitjorament de l'atenció sanitària i la pèrdua de llocs de treball.
