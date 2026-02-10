Condis llança una campanya d’arrodoniment solidari per l’àrea de parts de l’hospital Santa Caterina
Del 23 de febrer al 12 d’abril, tothom qui compri a Condis podrà arrodonir l’import de la seva compra i contribuir a la millora d’aquest espai
Condis inicia una campanya solidària en benefici de l’hospital Santa Caterina. L’establiment destinarà els diners que reculli entre el 23 de febrer i el 12 d’abril amb l’anomenat arrodoniment solidari a millorar l’equipament de l’àrea de parts i la zona maternal de l’hospital Santa Caterina.
El projecte que es realitzarà amb els fons recaptats, se centra en l'adequació dels espais assistencials per afavorir una atmosfera d’intimitat i calma que reforci el confort i el benestar emocional durant el part i el postpart, construir el millor escenari possible, el que cuida també la salut emocional de les famílies i del personal sanitari que les acompanya.
Beneficiarà directament el miler de famílies (mares, nadons i acompanyants) que acull cada any l'hospital Santa Caterina. Indirectament, també tindrà un impacte positiu en el personal sanitari, que podrà realitzar la seva tasca assistencial en un entorn encara més agradable.
Alguna de les actuacions que es volen realitzar és la modernització dels equips d’il·luminació per fer l’espai més càlid, així com del fils musical perquè cada persona pugui escollir la seva melodia preferida. Així mateix, també es complementarà el material existent per a potenciar la mobilització de la dona durant el procés de part.
L’arrodoniment solidari, gestionat a través de Worldcoo, permet als clients de la major part dels supermercats Condis de tot Catalunya donar els cèntims restants del tiquet de compra a través del pagament amb targeta o mòbil. A les comarques gironinesla campanya es farà als supermercats Condis de Ribes de Freser, Caldes de Malavella, Roses, Hostalric, Cadaqués, Figueres, Palamós, Blanes, Girona, Ripoll, Banyoles, Riells i Viabrea, Banyoles, Breda i la Bisbal d’Empordà.
L’hospital Santa Caterina és un dels vuit centres seleccionats per Condis per la seva campanya d’arrodoniment solidari del 2026, que està centrada en la salut. Avui se n'ha fet la presentació pública.
