Destrossen 14 ambulàncies a Girona en plena tensió laboral al CTS
La policia investiga els danys als vehicles estacionats a la seu del transport sanitari privat del carrer Canet d’Adri de GIrona
Catorze ambulàncies han aparegut aquesta matinada amb danys a la seu del Consorci del Transport Sanitari (CTS) de la Regió de Girona, al carrer Canet d’Adri. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar l’autor o autors de les destrosses. L’incident arriba en un moment de conflicte laboral dins l’empresa, segons ha avançat Ràdio Girona.
Els vehicles afectats presentaven vidres trencats, retrovisors arrencats, cops a la carrosseria i pintades, segons ha avançat Ràdio Girona (Cadena SER). L’avís s’ha rebut durant la nit i, d’acord amb alguns testimonis, s’hauria vist una persona sortir de l’interior del recinte on hi havia els cotxes estacionats.
De moment, no hi ha cap persona identificada i la investigació continua oberta, mentre s’intenta determinar com s’hauria accedit a l’espai i si hi ha més indicis que permetin vincular els fets amb algun possible motiu concret.
Destrosses de matinada
La seu on s’han produït els danys correspon al CTS de la Regió de Girona, una empresa privada d’ambulàncies amb base a la ciutat. L’episodi s’ha conegut en un context de tensió interna, amb denúncies de la plantilla sobre el funcionament del servei i la situació econòmica.
L’empresa presta serveis sanitaris privats i dona cobertura a esdeveniments amb gran afluència de públic, a més de treballar per a ajuntaments, mútues i institucions.
Retards en nòmines i queixes de la plantilla
Segons el Comitè d’Empresa, des de l’estiu passat s’han repetit els retards en el cobrament de les nòmines, especialment entre els treballadors fixos discontinus. Els representants asseguren que alguns professionals encara no han cobrat els salaris dels mesos de desembre i gener.
Sempre segons aquesta versió, l’empresa ha comunicat que no disposa de diners per fer front als pagaments. Els treballadors també alerten de mancances en el servei, amb ambulàncies en mal estat, falta de material sanitari i un nombre molt limitat d’unitats operatives a la ciutat de Girona, fet que —diuen— dificulta cobrir tots els serveis compromesos.
Serveis a Girona i grans dispositius fora de la demarcació
Entre els dispositius que cobreix, CTS Girona treballa en serveis sanitaris per a entitats esportives com el Girona FC o el Bàsquet Girona, i en grans esdeveniments al Circuit de Barcelona-Catalunya. També dona servei a equipaments i institucions com el Parlament de Catalunya, el Tibidabo o el Zoo de Barcelona.
A la demarcació de Girona, l’empresa presta serveis adjudicats a mútues com Asepeyo o Mútua Intercomarcal, i també a administracions com el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Vaga anunciada, però sense dates
Davant d’aquesta situació, la plantilla ha optat per convocar una vaga, tot i que encara no se n’han concretat les dates ni les possibles afectacions. Mentrestant, la policia manté oberta la investigació per esclarir les destrosses a les 14 ambulàncies i determinar-ne l’autoria.
