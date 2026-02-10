Ensurt a la zona comercial d’Empuriabrava: xoc entre dos vehicles
Els ocupants dels turismes no han quedat atrapats
Un accident de trànsit entre dos vehicles s’ha registrat aquest matí a la zona comercial d’Empuriabrava. L’avís s’ha rebut cap a les 10.35 hores i, segons les primeres dades, no hi ha persones atrapades.
La topada ha passat en un punt d’aquest sector de la urbanització, una àrea amb molt moviment de vehicles. A hores d’ara no han transcendit més detalls sobre les causes del xoc ni sobre l’estat dels ocupants dels cotxes implicats.
En els últims anys, Empuriabrava ha viscut altres sinistres de trànsit rellevants. Un dels més greus es va produir el 2 de juliol del 2023, quan un vehicle que circulava a gran velocitat va atropellar diversos vianants, va impactar contra un altre cotxe i tots dos van acabar caient al canal, amb un mort i diversos ferits.
