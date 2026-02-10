El Fòrum, el millor aparador per a la gastronomia gironina
Els expositors són una part essencial de l’esdeveniment, perquè ofereixen als visitants tastos dels seus productes i els fa partícips de l’experiència gastronòmica, com el segell de qualitat Girona Excel·lent, que compta amb nombroses parades per explicar al públic les marques distingides
El Fòrum Gastronòmic de Girona brilla per les seves ponències, tallers i tastos, però sobretot pels que formen part d’ell. Els expositors són els essencials del certamen. Són accessibles a tothom, oberts al públic i amb la predisposició d’explicar qui són i què els fa ser-ho. Des de l’inici del circuit fins al final, en tots els espais del Fòrum, hi ha casetes d’expositors que volen servir al món de la restauració. Des de ceràmiques fins a fleques, passant per empreses que gestionen Pimes o una sauna.
En un lateral del pavelló, es troben tots els expositors guardonats amb el segell de Girona Excel·lent. El visitant curiós pot tastar els productes i endur-se’n unitats a casa. Alguns són reconeguts i populars, com les Anxoves de Roses que ocupen una de les parades. Les anxoves amb sal han estat les guardonades aquest any, tot i que ja van obtenir el seu reconeixement un altre any. També van guanyar amb les anxoves amb oli d’oliva i amb seitó amb vinagre. El propietari, Carlos Martínez, n'ha detallat el mètode de preparació: «les anxoves amb sal han de restar uns vuit mesos aproximadament en maduració, depenent de la temperatura. Una vegada madurades, a casa cal treure-li la sal i netejar-les, i posades en oli per menjar». D’altra manera, l’empresa també ofereix anxoves o seitons ja preparats i llestos pel seu consum.
Des de l’Alt Empordà, també té una parada Girona Excel·lent la cervesa Albera, un projecte de Garriguella que compta amb set cerveses: una IPA sense alcohol i sense gluten, dues IPA, una negra suau, una Pale Ale, una lager afruitada i la Nippon, la cervesa guardonada amb el segell de qualitat. El fundador Lluc Cordonet oferia als interessats un tast de les begudes, perquè també la puguin valorar i degustar. La Nippon «porta un 30% d’arròs local gironí i parteix d’una recepta inspirada en la Serra de l’Albera», que busca seduir els gustos «que ens agraden a nosaltres amb els sabors locals». És una cervesa «poc amarga», que «normalment agrada a tothom». «No fem cerveses excèntriques», ha precisat Cordonet. Així i tot, la Nippon ve inspirada per les clàssiques japoneses, «molt seques i molt suaus». Els aromes principals són cereals, arròs i un punt afruitat «molt subtil». Les set cerveses «són un aparador de mi mateix», ha apuntat, perquè estan inspirades en el territori, els paisatges i les persones de l’Albera. Cordonet va aconseguir sorprendre amb les seves receptes a còpia d’experimentar i repetir fórmules i polir-les, fins a «perfilar-les amb el que volia expressar».
Productors de tota la província exposen a la Fira de Girona durant aquests tres dies. També de Viladrau, on hi ha la producció ecològica de gerds més gran de Catalunya en l’actualitat, Red Passion Berries. A banda, tenen un petit obrador on elaboren melmelades, i d’aquesta manera «evitar el malbaratament d’aquest fruit que, una vegada madurat, té un recorregut vital molt curt», ha explicat la fundadora Cristina Gil. La melmelada està composta pel gerd, sucre (no gaire), pectina de poma que també fan ells amb un procés natural i llimona. Amb aquest format i composició, amb l’acidesa del gerd, permet una durabilitat «d’uns dos anys». A Viladrau, «que no només tenim castanyes, també gerds», ha bromejat Gil, produeixen el fruit fa set anys, tot i que l’obrador el van obrir fa poc més de dos anys. La fundadora també ha donat consells per combinar la melmelada amb diferents plats: «amb iogurt o mató casa molt bé; amb formatges també, sobretot els de pasta tova que combina millor que amb els curats; i amb el magret queda espectacular, pel punt àcid que li dona el gerd a la carn».
L’Espai Oli
Més enllà dels expositors distingits amb el segell Girona Excel·lent, els visitants també poden tastar moltes varietats d’un dels protagonistes d’aquesta edició: l’oli d’oliva. Aquest any és la segona edició de l’Espai Oli, amb el doble de referències, fins a 45 olis catalans de totes les províncies i dos convidats: un de Grècia i un de Jaén. L’espai és de lliure tast, que es pot fer aromàtic amb els gots i també es pot mullar amb pa de pagès català. D’aquesta manera, permet que la molla xucli l’oli, que és el maridatge emblemàtic de Catalunya. A cada oli l’acompanya una poma «de decoració», que segons ha explicat l’organització, ja en un tast d’oli acostuma a haver-hi pomes perquè «netegen la boca», però en aquest cas era complicat per la logística.
